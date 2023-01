Πολιτική

Ακάρ: η Ελλάδα για να καλύψει τα σκάνδαλα τα βάζει μαζί μας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζει τις δηλώσεις κατά της χώρας μας ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ.

Δεύτερη συνεχόμενη ημέρα που ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, συνεχίζει την επιθετική ρητορική προς την Ελλάδα.

Αυτή τη φορά, δεν μίλησε για την αμφισβήτηση της ΑΟΖ του Καστελλόριζου και την αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, αλλά κατηγόρησε την Ελλάδα ότι προσπαθεί να καλύψει τα σκάνδαλά της με το να αυξάνει την ένταση με την Άγκυρα.

Ο Χουλουσί Ακάρ, σε νέες του δηλώσεις το πρωί της Δευτέρας (02.01.2023) κατά την επίσκεψή του στη μελλοντική ναυαρχίδα του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, το πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων TCG Anadolu, έκανε έμμεση αναφορά στα δημοσιεύματα παρακολούθησης του αρχηγού ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλώρου, αλλά και στο "Qatar Gate" στο οποίο φαίνεται να εμπλέκεται και ξ Εύα Καϊλή, κάνοντας αναφορά σε διαφθορά.

«Υπάρχουν πολλά σκάνδαλα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει το σκάνδαλο υποκλοπών, το μεταναστευτικό σκάνδαλο, διαφθορά. Υπάρχουν επίσης αποτυχίες στην ανατολική Μεσόγειο που η ελληνική γνώμη το έχει προσέξει.

Για να τα καλύψουν όλα αυτά, ελπίζουν να αυξήσουν την ένταση με την Τουρκία», είπε ο Χουλουσί Ακάρ.

MSB HULUSI AKAR: “Yunanistan’da su anda bircok skandal var. Dinleme skandal?, gocmen skandal?, yolsuzluklar var. Dogu Akdeniz’de Yunan kamuoyunun da fark ettigi basar?s?zl?klar? var. Butun bunlar? ortmek icin Turkiye ile gerginligi art?rmaktan medet umuyorlar.”#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/lJRIvwlgVW — T.C. Milli Savunma Bakanl?g? (@tcsavunma) January 2, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στη Μεθώνη

Δράμα - Απόπειρα βιασμού 15χρονου: Σοκάρει η μαρτυρία της μητέρας του στον ΑΝΤ1

Βέροια - Νεκρό βρέφος: Το πέταξε η μητέρα του στο φράγμα του Αλιάκμονα