Αθλητικά

Πελέ: Στο γήπεδο της Σάντος η σορός του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Βραζιλιάνοι αποχαιρετούν τον «βασιλιά» τους. Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του θρύλου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Οι Βραζιλιάνοι αποχαιρετούν τον «βασιλιά» τους. Η οικογένεια του Πελέ, ζήτησε από τη διοίκηση της Σάντος να μεταφερθεί η σoρός του θρύλου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου στο «Vila Belmiro», την έδρα της βραζιλιάνικης ομάδας όπου μεγαλούργησε ως ποδοσφαιριστής. Οπως και έγινε και από σήμερα θα τεθεί η σορός του σε λαϊκό προσκύνημα.

Ηδη το φέρετρο του μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο «Άλμπερτ Αϊνστάιν» στο κέντρο του σταδίου Vila Belmiro, την έδρα της Σάντος, το οποίο έχει χωρητικότητα 16.000 ατόμων. Τοποθετήθηκε στο κέντρο του γηπέδου και ο χώρος θα ανοίξει για το κοινό στις 10:00 το πρωί (15:00 ώρα Ελλάδας). Το λαϊκό προσκύνημα θα διαρκέσει έως τις 10 το πρωί της Τρίτης.

Η προσέλευση του κοινού για το λαϊκό προσκύνημα στο στάδιο θα γίνεται στις θύρες 2 και 3 και η έξοδος θα γίνεται από τις θύρες 7 και 8. Οι επίσημοι θα εισέλθουν για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Πελέ από τη θύρα 10. Μετά το λαϊκό προσκύνημα, θα πραγματοποιηθεί παρέλαση στους δρόμους του Σάντος.

Η ταφή του Πελέ θα γίνει στο κοιμητήριο «Memorial Necropole Ecumenica» του Σάο Πάολο, σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Ο ίδιος ο Πελέ είχε επιλέξει να είναι εκεί η τελευταία του κατοικία, έτσι ώστε να είναι απέναντι από το «Estadio Urbano Caldeira», εκεί όπου πέτυχε μερικά από τα πιο σπουδαία επιτεύγματά του.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στη Μεθώνη

Δράμα - Απόπειρα βιασμού 15χρονου: Σοκάρει η μαρτυρία της μητέρας του στον ΑΝΤ1

Βέροια - Νεκρό βρέφος: Το πέταξε η μητέρα του στο φράγμα του Αλιάκμονα