Κύκλωμα ναρκωτικών: στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι

Απολογούνται τα μέλη του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών που "μοίραζε" κοκαϊνη στην Αττική.

Το πρωί της Δευτέρας έφτασαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 4 κατηγορουμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος ναρκωτικών.

Μέχρι αυτή την ωρα βρίσκονται ενώπιον του ανακριτή και απολογούνται για τις βαρύτητες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, οι τέσσερις κατηγορούμενοι που τα κέρδη του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών που εξάρθρωσε η αστυνομία, υπολογίζονται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Συμφωνα με την έρευνα των αστυνομικών ο 64χρονος φερόμενος εγκέφαλος του κυκλώματος, κατηγορείται ότι διακινούσε κόκαινη στην Αττική.

Οπως έχει προκυψει από την έρευνα των αστυνομικών, φερεται να εχουν αποκομίσει το ποσό των 70 χιλιάδων ευρω μέσα σε διάστημα 3 μηνών.

Ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους.

