Ρονάλντο: Στο Ριάντ με ιδιωτικό τζετ - Πότε παρουσιάζεται από την Αλ Νασρ

Σήμερα αναμένεται να αφιχθεί στο Ριάντ ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να περνάει ιατρικά τεστ.





Με ιδιωτικό τζετ αναμένεται τη Δευτέρα (02/01) στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον «CR7» να περνάει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και την Τρίτη (03/01) να παρουσιάζεται από την Αλ Νασρ στο «Μαρσόλ Παρκ» παρουσίας 30.000 φίλων της ομάδας σύμφωνα με τη «Marca».

Εκεί θα βρίσκονται και άλλοι αξιοσημείωτοι ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από το κλαμπ, ενώ η τελετή θα διαρκέσει περίπου δύο ώρες με τον κόσμο να «καλωσορίζει» τον Ρονάλντο στο νέο του «κεφάλαιο» που τον βρίσκει για πρώτη φορά εκτός Ευρώπης.

Άγνωστο παραμένει το ντεμπούτο του με τη νέα του ομάδα, καθώς δύσκολα θα προλάβει την αναμέτρηση με την Αλ Τάε αυτή την Πέμπτη (05/01). Ως επικρατέστερη ημερομηνία φαίνεται αυτή της 14ης Ιανουαρίου με αντίπαλό την δεύτερη στη βαθμολογία (με ματς λιγότερο) Αλ Σαμπάμπ.

