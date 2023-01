Αθλητικά

Πελέ: Το τελευταίο αντίο στον θρύλο του ποδοσφαίρου (βίντεο)

Στις 15:00 ώρα Ελλάδος άνοιξαν οι πύλες του γηπέδου της Σάντος όπου έχει τεθεί για 24 ώρες σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του κατά πολλούς κορυφαίου ποδοσφαιριστή.





Η ώρα να πει ο κόσμος το τελευταίο αντίο στον βραζιλιάνο θρύλο του ποδοσφαίρου, Πελέ έφτασε.

Οι Βραζιλιάνοι αποχαιρετούν τον «βασιλιά» τους.

Στις 10:00 το πρωί (15:00 ώρα Ελλάδος) στο Σάο Πάολο άνοιξαν οι πύλες του γηπέδου της Σάντος όπου έχει τεθεί για 24 ώρες σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του κατά πολλούς κορυφαίου ποδοσφαιριστή.

Η είσοδος στο στάδιο θα επιτρέπεται «χωρίς διακοπή» μέχρι την Τρίτη στις 15:00 ώρα Ελλάδας και στη συνέχεια μια πομπή θα ταξιδέψει στους δρόμους της Σάντος, πόλης που βρίσκεται 75 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Σάο Πάολο, πριν από την ταφή, στην οποία θα παραβρεθούν μόνο μέλη της οικογένειας.

Η πομπή θα περάσει συγκεκριμένα μπροστά από το σπίτι της μητέρας του πρώην ποδοσφαιριστή, Ντόνα Σελέστε, η οποία «δεν γνωρίζει» ότι ο γιος της είναι νεκρός, σύμφωνα με τη Μαρία Λουτσία ντο Νασιμέντο, μια από τις αδερφές του εκλιπόντος. «Είναι στον δικό της κόσμο», διαβεβαίωσε το ESPN την Παρασκευή.

Η ταφή του Πελέ θα γίνει σε κλειστό οικογενεικαό κύκλο στο "Memorial Necropole Ecumenica", ένα «κάθετο νεκροταφείο», ένα κτίριο 14 ορόφων.

