Ιράν: Απελευθερώθηκαν οι 4 ποδοσφαιριστές που πήγαν σε “μικτό πάρτι”!

Είχαν συλληφθεί γιατί πήγαν σε πάρτι γενεθλίων όπου υπήρχαν και γυναίκες καλεσμένοι, ενώ κατανάλωσαν και αλκοόλ…

Οι ιρανικές αρχές απελευθέρωσαν τέσσερις ποδοσφαιριστές που συνελήφθησαν επειδή συμμετείχαν σε πάρτι όπου υπήρχαν και γυναίκες, στην ανατολική Τεχεράνη, όπως μετέδωσαν τοπικά Μέσα Ενημέρωσης.

«Όλοι οι ποδοσφαιριστές που ήταν παρόντες στο πάρτι γενεθλίων στην πόλη Νταμαβάντ αφέθηκαν ελεύθεροι», δήλωσε η Λέσχη Νέων Δημοσιογράφων (YJC), ένα πρακτορείο ειδήσεων που συνδέεται με την κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη πηγή που δεν ήθελε να κατονομαστεί. Δύο από αυτούς ανήκουν στην Εστρεγκλάλ, μία από τις δύο κορυφαίες ομάδες του Ιράν, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων "Fars".

Νωρίτερα την Κυριακή (1/1), ιρανικά Μέσα Ενημέρωσης ανέφεραν τη σύλληψη των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι ήταν «σε κακή κατάσταση λόγω κατανάλωσης αλκοόλ» σε ένα «μικτό πάρτι». Η ιρανική νομοθεσία επιτρέπει μόνο στους μη μουσουλμάνους να καταναλώνουν αλκοόλ και μόνο για θρησκευτικούς σκοπούς. Απαγορεύεται ο χορός με άτομα του αντίθετου φύλου.

Η Ισλαμική Δημοκρατία συγκλονίζεται από αναταραχές μετά τον θάνατο της 22χρονης Μάσα Αμινί, στις 16 Σεπτεμβρίου, κι αφού είχε προηγηθεί η σύλληψή της για φερόμενη παραβίαση του αυστηρού κώδικα ενδυμασίας των γυναικών.

Ιρανοί αξιωματούχοι λένε ότι εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν στις ταραχές, συμπεριλαμβανομένων μελών των δυνάμεων ασφαλείας, και χιλιάδες έχουν συλληφθεί.

Αρκετοί πρώην και νυν ποδοσφαιριστές, καθώς και άλλοι αθλητές και προσωπικότητες, συνελήφθησαν ή ανακρίθηκαν από τις αρχές αφού εξέφρασαν την υποστήριξή τους στις διαδηλώσεις.

