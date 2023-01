Κόσμος

Ιράν - αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις: Άλλος ένας διαδηλωτής καταδικάστηκε σε θάνατο

Η ιρανική δικαιοσύνη επιβεβαίωσε σήμερα τη θανατική ποινή που επιβλήθηκε σε έναν άνδρα για τη συμμετοχή του στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις με αφορμή τον θάνατο, τον Σεπτέμβριο, μιας νεαρής γυναίκας που είχε συλληφθεί από την αστυνομία ηθών.

Σύμφωνα με το Mizan Online, το πρακτορείο των δικαστικών αρχών, το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε την θανατική καταδίκη του Μοχαμάντ Μπορογανί στις 6 Δεκεμβρίου.

Ο Μπορογανί διωκόταν ως «μοχαρεμπέχ» (σ.σ. «εχθρός του Θεού στα περσικά) και η δίκη του ξεκίνησε στις 29 Οκτωβρίου. Το Mizan ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος «τραυμάτισε με μαχαίρι έναν φύλακα ασφαλείας με σκοπό να τον σκοτώσει», «έσπειρε τον τρόμο στους πολίτες» και «πυρπόλησε την έδρα του κυβερνείου της πόλης Πακντάστ», στα νοτιοανατολικά της Τεχεράνης.

Στις 24 Δεκεμβρίου επικυρώθηκε η θανατική καταδίκη ενός άλλου κατηγορουμένου, του Μοχαμάντ Γομπαντλού. Οι δύο θανατοποινίτες δεν έχουν πλέον κανένα άλλο ένδικο μέσο και μπορεί να εκτελεστούν ανά πάσα στιγμή.

Μέχρι στιγμής 11 άνθρωποι έχουν καταδικαστεί σε θάνατο για τη συμμετοχή τους στις διαδηλώσεις. Ακτιβιστές υποστηρίζουν όμως ότι ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος. Οι δύο από τους καταδικασθέντες απαγχονίστηκαν, αφού κρίθηκαν ένοχοι για φόνο ή τραυματισμό αστυνομικών ή παραστρατιωτικών. Άλλοι τρεις, μεταξύ των οποίων και ένας Κούρδος ράπερ, θα ξαναδικαστούν, κατόπιν απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Τέσσερις καταδικασθέντες είχαν ασκήσει έφεση αλλά δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη ποια ήταν η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν μετά τον θάνατο, στις 16 Σεπτεμβρίου, της Μαχσά Αμινί, 22 ετών, η οποία συνελήφθη από την αστυνομία ηθών επειδή δεν φορούσε «σωστά» τη μαντίλα της, παραβιάζοντας έτσι τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα που ισχύει για τις γυναίκες στο Ιράν. Οι αρχές, που υποστηρίζουν ότι πρόκειται για «ταραχές» ενορχηστρωμένες από ξένες χώρες και την αντιπολίτευση, έχουν συλλάβει μέχρι τώρα χιλιάδες ανθρώπους.

