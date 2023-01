Life

Γαλλία - Βραβεία Σεζάρ: “Πόρτα” στον Μπενασέρ λόγω δίωξης για βιασμούς

Ο Σοφιάν Μπενασέρ πρωταγωνίστησε στην ταινία Les Amandiers της Βαλέρια Μπρούνι-Τεντέσκι (ο πρώτος μεγάλος ρόλος του στον κινηματογράφο) και συμπεριλήφθηκε στη λίστα των περίπου 30 φετινών «αποκαλύψεων» των Σεζάρ.

Η Ακαδημία που απονέμει τα Σεζάρ αποφάσισε να μην προσκαλέσει φέτος στην τελετή τους υποψηφίους για τα κινηματογραφικά βραβεία που κατηγορούνται για «βίαιες ενέργειες», μετά την αποκάλυψη ότι ο Σοφιάν Μπενασέρ, ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Για πάντα νέοι» (Les Amandiers) διώκεται για βιασμούς.

«Από σεβασμό για τα θύματα (ακόμη και τα φερόμενα, στην περίπτωση προκαταρκτικής έρευνας ή μη τελεσίδικης απόφασης), αποφασίστηκε να μην προβάλλουμε πρόσωπα που διώκονται από τη δικαιοσύνη για βίαιες πράξεις», ανέφερε η Ακαδημία στην ανακοίνωσή της.

Εάν κάποιος από τους υποψηφίους για βραβείο διώκεται, για παράδειγμα, για αδίκημα σεξουαλικής ή σεξιστικής φύσης, ή έχει καταδικαστεί, δεν θα προσκληθεί στην τελετή της 25ης Φεβρουαρίου, ούτε σε κάποια από τις παράλληλες εκδηλώσεις. Θα απαγορεύεται επίσης κάποιος άλλος να μιλήσει «εξ ονόματος αυτού του προσώπου» στις ίδιες εκδηλώσεις, ακόμη και αν κατά τον δεύτερο γύρο της ψηφοφορίας αποφασιστεί να του απονεμηθεί ένα βραβείο Σεζάρ.

Η απόφαση ισχύει για την τελετή του 2023 και ελήφθη αφού στα τέλη Νοεμβρίου ασκήθηκε δίωξη στον Σοφιάν Μπενασέρ (που δεν κατονομάζεται στην ανακοίνωση) για βιασμό και κακοποίηση της συντρόφου του.





Ο Μπενασέρ πρωταγωνίστησε στην ταινία Les Amandiers της Βαλέρια Μπρούνι-Τεντέσκι (ο πρώτος μεγάλος ρόλος του στον κινηματογράφο) και συμπεριλήφθηκε στη λίστα των περίπου 30 φετινών «αποκαλύψεων» των Σεζάρ. Το όνομά του ωστόσο αποσύρθηκε εσπευσμένα από τη λίστα αυτή, όταν έγινε γνωστό ότι διώκεται από τη γαλλική δικαιοσύνη.

Η Ακαδημία εξετάζει το ενδεχόμενο να τροποποιήσει τους κανονισμούς της, κάτι που αναμένεται να γίνει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους.

Για τους επαγγελματίες της 7ης Τέχνης, οι κατηγορίες σε βάρος του Μπενασέρ θύμισαν την υπόθεση Πολάνσκι, ο οποίος βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο για παλαιότερες κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης, ή τις έρευνες σε βάρος ηθοποιών όπως οι Ζεράρ Ντεπαρντιέ και Αρί Αμπιτάν για βιασμό, κάτι που οι ίδιοι διαψεύδουν κατηγορηματικά.

