Κόσμος

Στο Κίεβο η Σύνοδος Κορυφής ΕΕ - Ουκρανίας

Η αλλαγή τοποθεσίας ανακοινώθηκε έπειτα από τηλεφωνική συνδιάλεξη Βολοντίμιρ Ζελένσκι με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Αντίθετα με ό,τι είχε ανακοινωθεί αρχικά, η σύνοδος ΕΕ-Ουκρανίας που αναγγέλθηκε από ευρωπαίους αξιωματούχους δεν θα γίνει στις Βρυξέλλες, αλλά στο Κίεβο, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι χθες Δευτέρα το βράδυ.

Η αλλαγή τοποθεσίας ανακοινώνεται έπειτα από τηλεφωνική συνδιάλεξη του κ. Ζελένσκι με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Στη σύνοδο, που σχεδιάζεται να διεξαχθεί την Παρασκευή 3η Φεβρουαρίου, δεν θα συμμετάσχουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των 27, αλλά μόνο η κυρία φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, κατά την ίδια πηγή.

Αυτό είχε ήδη ανακοινωθεί από εκπρόσωπο του κ. Μισέλ τον Δεκέμβριο.

Καθώς η σύνοδος θα γίνει στο Κίεβο, τερματίζεται η σεναριολογία για το πιθανό νέο ταξίδι του κ. Ζελένσκι στο εξωτερικό, μετά την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον τον περασμένο μήνα.

Πάντα σύμφωνα με την ουκρανική προεδρία, ο κ. Ζελένσκι και η κυρία φον ντερ Λάιεν συζήτησαν στην πρώτη συνδιάλεξή τους το 2023 για την κατάσταση στα μέτωπα του πολέμου, για την πρόοδο της ουκρανικής κυβέρνησης στη διαδικασία ένταξης της χώρας στην ΕΕ και για την ευρωπαϊκή οικονομική υποστήριξη στο Κίεβο, μετά την υιοθέτηση του πακέτου 18 δισεκ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Δεκέμβριο. Ο ουκρανός πρόεδρος ζήτησε το πρώτο μέρος της βοήθειας να παραδοθεί εντός του μήνα.