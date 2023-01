Κόσμος

Βραζιλία: Ο Πρόεδρος Λούλα παίρνει μέτρα για όπλα και Αμαζόνιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 77χρονος νέος αρχηγός του κράτους, μία μέρα αφού ορκίστηκε, άρχισε να υλοποιεί τις υποσχέσεις της προεκλογικής του εκστρατείας.

Μια ημέρα αφού ορκίστηκε, ο νέος κεντροαριστερός πρόεδρος της Βραζιλίας, ο Λούλα, υπέγραψε διατάγματα για να περιοριστεί η οπλοκατοχή και να ενισχυθεί η προστασία του τροπικού δάσους του Αμαζονίου, κινήσεις στον αντίποδα των πολιτικών που εφάρμοσε η κυβέρνηση υπό τον προκάτοχό του, τον ακροδεξιό Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Τις 24 ώρες που ακολούθησαν την τελετή ορκωμοσίας του προχθές Κυριακή στην βραζιλιάνικη πρωτεύουσα, ο 77χρονος νέος αρχηγός του κράτους άρχισε να υλοποιεί τις υποσχέσεις της προεκλογικής του εκστρατείας.

Όπλα

Με προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε χθες Δευτέρα στην επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ο Λούλα ανέστειλε για δύο μήνες τη χορήγηση νέων αδειών οπλοφορίας και αγοράς πυρομαχικών για κυνηγούς, συλλέκτες και τους ενασχολούμενους με το άθλημα της σκοποβολής (αυτές οι τρεις κατηγορίες αναφέρονται μαζί συχνά, με το ακρώνυμο CAC).

Η συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών είδε το οπλοστάσιό της να τριπλασιάζεται τα τέσσερα χρόνια της θητείας του κ. Μπολσονάρου στην προεδρία: τα καταγεγραμμένα όπλα έφθασαν το ένα εκατομμύριο.

Ακόμη, ο Λούλα περιόρισε τη δυνατότητα αγοράς όπλων και πυρομαχικών για κάποιες επιτρεπόμενες χρήσεις κι ανέστειλε τη χορήγηση νέων αδειών στους CAC καθώς και την έκδοση νέων αδειών για το άνοιγμα κλαμπ ή/και σχολών σκοποβολής.

Ο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα δημιούργησε ακόμη ομάδα εργασίας επιφορτισμένη να προτείνει νέα ρύθμιση, παρόμοια με το πρόγραμμα αφοπλισμού των πολιτών που είχε τεθεί σε ισχύ το 2003, στην πρώτη του θητεία.

«Το διάταγμα για τον έλεγχο των όπλων επιδιώκει να κλείσει η ανεύθυνη περίοδος του ‘όλα επιτρέπονται’, που ήταν ασύμβατη με το Σύνταγμα», τόνισε μέσω Twitter ο Φλάβιου Τζίνου, υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Ασφάλειας του Λούλα.

Αμαζόνιος

Ο νέος αρχηγός του κράτους υπέγραψε εξάλλου σειρά διαταγμάτων με σκοπό να ενισχυθεί η προστασία του Αμαζονίου, καθώς η αποψίλωση του τροπικού δάσους κατά μέσον όρο αυξήθηκε κατά 75% σε ετήσια βάση την τελευταία δεκαετία.

Ο Λούλα εγκαθίδρυσε ιδίως «διαρκή διυπουργική επιτροπή για την προστασία και τον έλεγχο της αποψίλωσης του δάσους», ενώ ενεργοποίησε εκ νέου το Ταμείο για τον Αμαζόνιο, που είχε δημιουργηθεί το 2008 για τη συγκέντρωση δωρεών προορισμένων για να γίνουν επενδύσεις στο δάσος και στην προστασία του.

Το Ταμείο για τον Αμαζόνιο μπήκε στον πάγο το 2019, εξαιτίας των χαωδών διαφορών απόψεων για τον προορισμό των κεφαλαίων ανάμεσα στη Νορβηγία και τη Γερμανία, τις δύο χώρες με τη μεγαλύτερη συνεισφορά σε αυτό, και την κυβέρνηση Μπολσονάρου. Τόσο το Όσλο, όσο και το Βερολίνο έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να το χρηματοδοτήσουν ξανά.

Ακόμη, ο Λούλα ανακάλεσε την ισχύ διατάγματος που επέτρεπε την εκμετάλλευση κοιτασμάτων πολύτιμων μετάλλων σε περιοχές των αυτοχθόνων και περιοχές υπό προστασία για περιβαλλοντικούς λόγους.

Bolsa Familia

Την Κυριακή, προτού καλά-καλά να τελειώσει η τελετή της ορκωμοσίας του, ο Λούλα υπέγραψε διάταγμα με το οποίο παρατείνεται το δημοφιλές πρόγραμμα «Bolsa Familia» («Οικογενειακό Επίδομα»), που φθάνει ως και τα 600 reais (110 ευρώ) τον μήνα για τις φτωχότερες οικογένειες.

Επρόκειτο για υπόσχεση που είχε κάνει έπειτα από κοπιώδη διαπραγμάτευση με το κοινοβούλιο τον Δεκέμβριο, ώστε το πρόγραμμα πρόνοιας αυτό να εξαιρεθεί από το πλαφόν των δαπανών του δημοσίου.

Ο Λούλα εξάλλου υπέγραψε αύξηση του κατώτερου μισθού από τα 1.212 στα 1.320 reais (περίπου 245 ευρώ), απόφαση που δεν είχε ακόμη δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης χθες.

Οι περίπου 125 εκατ. Βραζιλιάνοι —από το σύνολο του πληθυσμού των 215 εκατ.— που είναι δικαιούχοι είναι αντιμέτωποι με διατροφική ανασφάλεια και 30 εκατ. αντιμέτωποι με το φάσμα της πείνας.

Ιδιωτικοποιήσεις

Ο Λούλα σταμάτησε τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης οκτώ δημόσιων επιχειρήσεων που άρχισε επί του κ. Μπολσονάρου, συμπεριλαμβανομένων της δημόσιας επιχείρησης πετρελαίου, της Petrobras, και των βραζιλιάνικων ταχυδρομείων. Δήλωνε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του πως δεν θέλει να ιδιωτικοποιηθεί καμιά δημόσια επιχείρηση.

Εμπιστευτικότητα, εργαζόμενοι στην αποκομιδή απορριμμάτων

Ο νέος πρόεδρος της Βραζιλίας έδωσε εντολή να επανεξεταστούν, εντός τριάντα ημερών, πολλές αποφάσεις του προκατόχου του για την επιβολή εμπιστευτικότητας σε πληροφορίες και έγγραφα της κυβέρνησης.

Ο Ζαΐχ Μπολσονάρου είχε επιβάλει επανειλημμένα με διατάγματα εμπιστευτικότητα για δημόσια έγγραφα απαγορεύοντας την πρόσβαση σε αυτά για πενήντα χρόνια, για παράδειγμα για έγγραφα που αφορούσαν τους εμβολιασμούς του ή τις επισκέψεις του στην πρώην πρώτη κυρία Μισέλ Μπολσονάρου.

Ο Λούλα έδωσε ακόμη εντολή στη γενική γραμματεία της προεδρίας να εργαστεί για τη δημιουργία νέου προγράμματος, που βαπτίστηκε «Pro-Catador», με σκοπό να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίες για τους απασχολούμενους στην αποκομιδή των απορριμμάτων.

Ειδήσεις σήμερα:

Εθνική οδός: Καραμπόλα 6 αυτοκινήτων στον Αυλώνα (εικόνες)

Ken Block: Νεκρός ο οδηγός ράλι

Αίγυπτος: σαρκοφάγος που πουλήθηκε παράνομα στο εξωτερικό επέστρεψε στο Κάιρο (βίντεο)