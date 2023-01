Οικονομία

Ταμείο Ανάκαμψης - Μονεμβασιά: Ένταξη για το τελεφερίκ

Το έργο αφορά και στην πρόληψη έκτακτων αναγκών, καθώς και σύνδεση του χώρου άφιξης με μνημεία

Το έργο εγκατάστασης τελεφερίκ στο Κάστρο της Μονεμβασιάς, το οποίο ανακοινώθηκε από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, τον Ιούλιο του 2021, ώστε να καταστεί το μνημείο προσβάσιμο σε όλους, εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με συνολικό προϋπολογισμό 6.800.360 ευρώ.

Όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, «Η καθολική προσβασιμότητα στα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, ιδιαίτερα όπου καταγράφεται υψηλή επισκεψιμότητα, αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η Μονεμβασία, πέρα από την μοναδική ιστορική και αρχαιολογική της σημασία, αποτελεί ένα σημαντικό προορισμό. Το τελεφερίκ πρόκειται να διευκολύνει, όχι μόνο την πρόσβαση στην Άνω Πόλη και στο Ναό της Αγίας Σοφίας –στην αποκατάσταση των οποίων το ΥΠΠΟΑ έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους- αλλά και να επιτρέψει σε ΑμεΑ και, γενικά, σε εμποδιζόμενα άτομα να προσεγγίσουν τα ιδιαίτερα σημαντικά μνημεία της καστροπολιτείας. Το έργο του φωτισμού του βράχου, που προωθείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, και τώρα το τελεφερίκ, δίνουν νέα ώθηση στον τουρισμό, και μάλιστα στις ειδικές μορφές του, αλλά και στην βιωματική πολιτιστική εμπειρία όλων μας».

Το έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία τελεφερίκ για την εξασφάλιση της πρόσβασης στην Άνω Πόλη Μονεμβασίας, αλλά και την ταχύτερη προσέγγιση της, σε περίπτωση έκτακτων αναγκών (μεταφορά ασθενούς, τραυματία ή πυρκαγιάς κ.α).

Παράλληλα, προβλέπεται η διαμόρφωση δικτύου διαδρομών περιήγησης στην Άνω Πόλη, η σύνδεση του χώρου άφιξης με επισκέψιμα μνημεία και η αποκατάσταση της ανωδομής του τείχους της Άνω Πόλης.

Το έργο εκτελείται με Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Δήμου Μονεμβασίας και της Αναπτυξιακής «ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε.». Τα συνοδά έργα επί των μνημείων υλοποιούνται από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας.

