Πάτρα: Τον έδιωξαν από γλέντι και επέστρεψε με κουζινομάχαιρο

Τι ακριβώς συνέβη στο γλέντι και τα πράγματα "ξέφυγαν"...

Αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση είναι ο δράστης σοβαρού επεισοδίου που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος», Ρομά, κρατώντας κουζινομάχαιρο, εισέβαλε σε φιλικό σπίτι και επιχείρησε να μαχαιρώσει ένα άτομο. Το παρ’ ολίγον θύμα, επιδεικνύοντας άμεσα αντανακλαστικά, κατάφερε και τον αφόπλισε, με τις αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο να τον συλλαμβάνουν.

Αφορμή για την επίθεση φαίνεται να στάθηκε το γεγονός ότι ο δράστης εκδιώχθηκε από γλέντι στο σπίτι του γείτονά του ανήμερα της Πρωτοχρονιάς λόγω μέθης.

Με τη σχηματισθείσα κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Πατρών.

Πηγή: pelop.gr

