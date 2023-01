Κοινωνία

“Ελ. Βενιζέλος”: Έκτακτη προσγείωση πτήσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκτάκτως προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας πτήση με προορισμό το Λονδίνο.

(εικόνα αρχείου)

Εκτάκτως προσγειώθηκε πτήση, με προορισμό το Λονδίνο, στο "Ελευθέριος Βενιζέλος" της Αθήνας το μεσημέρι της Τρίτης.

Πρόκειται για πτήση της Αυστραλέζικης Qantas, στην οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πλήρωμα και επιβάτες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες σε έναν ασθενή «σε κρίσιμη κατάσταση», προτού ενημερωθούν για την εκτροπή της πτήσης.



Εκπρόσωπος της Qantas επιβεβαίωσε ότι η πτήση, από τη Σιγκαπούρη προς το Λονδίνο, αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει «απρογραμμάτιστη προσγείωση» στην Αθήνα, αναφέρει το Αυστραλιανό μέσο 7ews.

«Η πτήση μας από τη Σιγκαπούρη προς το Λονδίνο πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας, στην Ελλάδα, αφού ένας επιβάτης αισθάνθηκε κρίσιμη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της πτήσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρίας.

«Το πλήρωμα και οι επιβάτες παρείχαν σωτήριες πρώτες βοήθειες επί του αεροσκάφους και, κατόπιν συμβουλής ιατρικών εμπειρογνωμόνων, η πτήση εκτράπηκε ώστε ο επιβάτης να λάβει επείγουσα ιατρική περίθαλψη.



«Εργαζόμαστε για να πάρουν το δρόμο τους οι υπόλοιποι επιβάτες το συντομότερο δυνατό, αλλά δεδομένου ότι η Αθήνα είναι ένα αεροδρόμιο στο οποίο δεν πραγματοποιούμε συνήθως πτήσεις, αυτό μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο».

Αυτό είναι το δεύτερο περιστατικό που πλήττει τον εθνικό αερομεταφορέα αυτή την εβδομάδα, αφού μια πτήση της Qantas προς τις Φιλιππίνες αναγκάστηκε να επιστρέψει στο Σίδνεϊ μετά από διακοπή ρεύματος στο αεροδρόμιο της Μανίλας.

Ειδήσεις σήμερα:

Αίγυπτος: σαρκοφάγος που πουλήθηκε παράνομα στο εξωτερικό επέστρεψε στο Κάιρο (βίντεο)

Κορονοϊός - Κίνα: Η ΕΕ συγκαλεί τον μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων - Στο “τραπέζι” νέα μέτρα

Ρόδος - απάτη phishing: του απέσπασαν χρήματα προσποιούμενοι την ΑΑΔΕ