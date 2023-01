Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Σημαντική μείωση της εγκληματικότητας

Τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας για την εγκληματικότητα, τη φύλαξη των συνόρων και τις ανθρωποκτονίες.

Οι δείκτες εγκληματικότητας του 2022 παρουσιάζουν σημαντική μείωση σε σχέση με την περίοδο προ κορονοϊού (2015-2019), σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα:

Οι κλοπές - διαρρήξεις μειώθηκαν κατά 12,12% το 2022 σε σύγκριση με τον μέσο όρο της περιόδου 2015 - 2019.

Οι κλοπές τροχοφόρων μείον 30,48% το 2022 σε σύγκριση με τον μέσο όρο της περιόδου 2015 - 2019.

Οι ληστείες παρουσιάζουν μείωση 35,69% το 2022 σε σύγκριση με τον μέσο όρο της περιόδου 2015 - 2019.

Παράλληλα, το 2022 παρουσιάζει τον μικρότερο αριθμό ανθρωποκτονιών από το 2011 και το μεγαλύτερο ποσοστό εξιχνιάσεων. Αναλυτικά, τον περασμένο χρόνο διαπράχθηκαν 79 ανθρωποκτονίες και το ποσοστό εξιχνιάσεων (ιδίου και προηγούμενων ετών) ανήλθε στο 88,61%.

Σχετικά με την προστασία των συνόρων στον Έβρο, το 2022 έγιναν 256.060 αποτροπές και 1.491 συλλήψεις διακινητών.

Οσον αφορά τους ελέγχους για την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας το 2022 ανήλθαν σε 523.400 και βεβαιώθηκαν 6.133 παραβάσεις.

Σχετικά με την μάστιγα της ενδοοικογενειακής βίας, σημειώθηκαν 11.476 περιστατικά. Από αυτά τα 3.279 τα διαχειρίστηκαν τα 18 Γραφεία Ενδοοικογενειακής Βίας.

Επίσης, στο πλαίσιο της προστασίας των ζώων έγιναν 4.999 έλεγχοι, σχηματίστηκαν 1717 δικογραφίες, πραγματοποιήθηκαν 308 συλλήψεις και βεβαιώθηκαν 1.953 πρόστιμα συνολικού ύψους 3.251.265 ευρώ.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, με αφορμή την ανακοίνωση των στατιστικών στοιχείων για το 2022, δήλωσε:

«Τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, πριν από λίγο, αφορούν τη ζωή όλων. Αποδεικνύουν ότι η ασφάλεια στα σύνορα της πατρίδας μας είναι σήμερα πανίσχυρη, αντιμετωπίζοντας πολύ αποτελεσματικά την παράνομη μετανάστευση. Και ταυτόχρονα η ασφάλεια στις γειτονιές βελτιώνεται πλέον διαρκώς. Με τη σημαντική μείωση της εγκληματικότητας κατά 25% σε σχέση με την περίοδο 2015-2019. Με τις λιγότερες ανθρωποκτονίες των τελευταίων 11 ετών, παρά το γεγονός ότι αυξάνονται τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Σε καμία περίπτωση δεν εφησυχάζουμε».

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ακόμα:«Συνεχίζουμε συστηματικά. Με σχέδιο και αποτελεσματικότητα. Βάζοντας τέλος σε κάθε άβατο ανομίας. Με την σκληρή δουλειά των αστυνομικών μας, ενισχύοντας διαρκώς την παρουσία τους στις γειτονιές, προστατεύουμε τη ζωή και την περιουσία των πολιτών. Γιατί η ασφάλειά τους είναι προϋπόθεση για την ευημερία και γι' αυτό καθημερινή μας υποχρέωση με έργο και μετρήσιμο αποτέλεσμα».





