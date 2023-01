Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός ταρακούνησε Μεσσηνία και Λακωνία

Αισθητή έγινε η σεισμική δόνηση που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Πελοπόννησο.

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή, περίπου στις 22:50 απόψε, σε περιοχές της Λακωνίας και της Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο 38 χιλιόμετρα δυτικά, νοτιοδυτικά του Γερολιμένα Λακωνίας, ενώ το εστιακό βάθος προσδιορίστηκε περίπου στα πέντε χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο ήταν 41 χιλιόμετρα νότια, νοτιοανατολικά της Κορώνης Μεσσηνίας.

