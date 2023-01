Αθλητικά

Αντετοκούνμπο - Μπακς: ρεκόρ καριέρας με 55 πόντους

Ο "Greek Freak" με επικό ρεκόρ πόντων καριέρας οδήγησε τους Μπακς στη νίκη κόντρα Γουίζαρντς.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να σπάει όλα τα κοντέρ το Μιλγουόκι νίκησε με 123-113 τους Ουίζαρντς και επέστρεψαν στις νίκες. Ο Ελληνας σούπερ σταρ πραγματοποίησε μία από τις εντυπωσιακότερες εμφανίσεις στην καριέρα του κι έκανε ρεκόρ πόντων.

Ο Ελληνας σούπερ σταρ σημείωσε 55 πόντους, 10 ριμπάουντ, 7 ασίστ και ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος. Αξιοι συμπαραστάτες ήταν οι Μπρουκ Λόπεζ (21 πόντοι, 12 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 6 μπλοκ σε 28 λεπτά) και Μπόμπι Πόρτις (17 πόντοι, 13 ριμπάουντ).

Στην αντίπερα όχθη οι Κούζμα και Πορζίνγκις είχαν μαζί 42 πόντους, όμως η ομάδα της Ουάσινγκτον δεν μπόρεσε να αντισταθεί στον Giannis.

Σε ένα ματς θρίλερ οι Κινγκς πήραν εκτός έδρας νίκη με 117-115 επί της Γιούτα. Το παιχνίδι ήταν ακατάλληλο για καρδιακούς.

Δεκαεφτά δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα το σκορ ήταν ισόπαλο 115-115 και η κατοχή για τη Γιούτα. Ο ΝτεΆρον Φοξ με λέι απ 4" πριν το τέλος έβαλε την ομάδα του μπροστά, αλλά το θρίλερ δεν είχε τελειώσει. Στην επαναφορά ο Μάρκανεν πέτυχε ένα απίστευτο καλάθι, αλλά οι διαιτητές το ακύρωσαν ως εκπρόθεσμο.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Οκλαχόμα - Βοστώνη 150-117

Μιλγουόκι - Ουάσινγκτον 123-113

Γιούτα - Σακραμέντο 115-117

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Μάικ Μπουντενχόλζερ): Κόνατον 11 (3/9 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γιάννης Αντετοκούνμπο 55 (20/30 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 15/16 βολές, 10 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, 5 λάθη, 3 φάουλ σε 36:34), Λόπεζ 21 (9/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 12 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 6 μπλοκ), Άλεν 3 (1/7 τρίποντα), Κάρτερ, Πόρτις 17 (5/7 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 1/1 βολή, 13 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μπότσαμπ 4, Ινγκλς 6 (2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χόλιντεϊ 6 (2/8 σουτ, 1 ριμπάουντ)

ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ (Γουές Άνσελντ): Κούζμα 20 (10/22 δίποντα, 0/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 μπλοκ), Πορζίνγκις 22 (5/8 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 6/6 βολές, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Γκάφορντ 11 (12 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπιλ 8 (3/7 σουτ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μόρις 8 (1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Χατσιμούρα 12 (3/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Άβντιγια 12 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ράιτ 4 (1/6 σουτ, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Κίσπερτ 12 (2), Μπάρτον, Γκούντγουιν 2, Κάρι, Γκιλ 2

