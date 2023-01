Life

Τζέρεμι Ρένερ: η ανάρτησή του μέσα από το νοσοκομείο

Ποια είναι η εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του ηθοποιού, Τζέρεμι Ρένερ.

Στο νοσοκομείο νοσηλευέται ο Τζέρεμι Ρένερ, δημοφιλής ηθοποιός, γνωστός κυρίως από τον ρόλο του ως «Hawkeye» στη σειρά ταινιών της Marvel, νετά από σοβαρό τραυματισμό έπειτα από ατύχημα με το εκχιονιστικό του μηχάνημα.

Ο Τζέρεμι Ρένερ, έκανε μία ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο κατά την οποία ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για τα «καλά τους λόγια» και ανέβασε μία φωτογραφία, φανερά καταβεβλημένος από το δωμάτιο του νοσοκομείου.

Στην ανάρτησή του στο Instagram, ο Ρένερ έγραψε: «Σας ευχαριστώ όλους για τα καλά σας λόγια. Είμαι πολύ χάλια τώρα για να γράψω. Αλλά στέλνω αγάπη σε όλους σας».

Την Τρίτη, η εκπρόσωπος Τύπου του Ρένερ Σαμάνθα Μαστ, έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το ατύχημα που τον οδήγησε στο νοσοκομείο, λέγοντας ότι ο ηθοποιός βρισκόταν κοντά στο σπίτι του στη Νεβάδα, καθαρίζοντας δρόμους από το χιόνι.

Ο Ρένερ απομάκρυνε το χιόνι την Κυριακή, για να βοηθήσει ένα ακινητοποιημένο αυτοκίνητο όταν τον παρέσυρε το ίδιο το όχημα.

Ο ηθοποιός, υπενθυμίζεται ότι υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις και παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε «κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση».

