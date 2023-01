Κοινωνία

Ένοπλη ληστεία σε ψιλικατζίδικο

Τρόμος για υπάλληλο ψιλικατζίδικου. Ληστής την απείλησε με μαχαίρι και "σήκωσε" το ταμείο του καταστήματος.

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε, το βράδυ της Τρίτης, σε ψιλικατζίδικο επί της Λεωφόρου Στρατού, στη Θεσσαλονίκη.

Γύρω στις 23:15, ένα άτομο, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου αφαίρεσε το ποσό των 850 ευρώ από το ταμείο του καταστήματος.

Από την αστυνομία διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό του.

