Τουρκία - Τασπινάρ: Η καλλονή που εξόργισε τον Ερντογάν (εικόνες)

Η «προκλητική» φωτογραφία της που οδήγησε τη γενική εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης να ξεκινήσει έρευνα σε βάρος της για σωρεία αδικημάτων.

Η Εντά Τασπινάρ, γνωστή σχεδιάστρια μόδας, που συνηθίζει να περνά τα καλοκαίρια της στη Μύκονο, πρόσφατα ανέβασε μια «προκλητική» φωτογραφία στα social media, η οποία είχε τραβηχτεί στο τζαμί εντός του ξενοδοχείου Four Seasons στην ιστορική συνοικία Σουλταναχμέτ της Κωνσταντινούπολης, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων.

«Χρόνια πολλά αγάπες μου», έγραψε η Εντά για να ευχηθεί καλή χρονιά, ποζάροντας εντός του ιερού χώρου των μουσουλμάνων και πατώντας με τα παπούτσια της το χαλί της προσευχής, ενώ καθόταν σε αναποδογυρισμένο τραπεζάκι του καφέ. Μια κίνηση, που για πολλούς χαρακτηρίστηκε «απρεπέστατη».

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε, η ίδια αναγκάστηκε να σβήσει την «επίμαχη» φωτογραφία από το προφίλ της καθώς πολλοί χρήστες τη στοχοποίησαν μιλώντας για «ασέβεια», ενώ το τουρκικό καθεστώς υπό τον Ταγίπ Ερντογάν επιστράτευσε τη γενική εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ξεκινώντας έρευνα εις βάρος της για το αδίκημα της υποκίνησης μίσους, έχθρας ή εξευτελισμού βάσει του τουρκικού ποινικού δικαίου.

Το θέμα πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, σύμφωνα με το real.gr, όταν η Εντά δεν ζήτησε δημόσια συγγνώμη, την ώρα που αρκετά τουρκικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για «βλασφημία».

Η γνωστή Τουρκάλα σχεδιάστρια βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, όπως αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ, καθώς θα κληθεί ενώπιον των Αρχών προκειμένου να πείσει για την προσήλωσή της στα ιδεώδη του τουρκικού κράτους.

