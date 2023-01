Κοινωνία

Όλυμπος: Περιπέτεια για ζευγάρι ορειβατών στα 2700 μέτρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως κατάφερε ένας άντρας να μεταφέρει την τραυματισμένη φίλη του σε καταφύγιο, απ’ όπου τους παρέλαβε σήμερα το πρωί ελικόπτερο της Πυροσβεστικής.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός ζευγαριού από τη Σερβία στον Όλυμπο, όταν η γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι κατά τη διάρκεια της ορειβασίας και ειδοποιήθηκαν η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου.

Η 35χρονη, σύμφωνα με τον Ζαφείρη Τρόμπακα από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, τραυματίστηκε στα 2600 μέτρα αλλά ο φίλος της, με την καθοδήγηση της ΕΟΔ, κατάφερε να τη μεταφέρει στο καταφύγιο του Αποστολίδη στα 2700 μέτρα προκειμένου να διανυκτερεύσουν με ασφάλεια.

Σήμερα το πρωί, ελικόπτερο της Πυροσβεστικής μετέβη στο σημείο και τους μετέφερε στο Λιτόχωρο για να οδηγηθεί στη συνέχεια η γυναίκα στο νοσοκομείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιωάννινα: Αιματηρή συμπλοκή ανηλίκων

Ντράφι: Βίντεο - ντοκουμέντο από την απόπειρα διάρρηξης σε σπίτι

Γρεβενά: Χάλασε το ασθενοφόρο που μετέφερε 6χρονο με ανακοπή καρδιάς