Cheesecake με μελομακάρονα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου (βίντεο)

Μία πολύ εύκολη και πεντανόστιμη συνταγή από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου για την καλύτερη αξιοποίηση των μελομακάρονων που περίσσεψαν.

Μοιράστηκε όλα τα μυστικά της στην εκπομπή "Το Πρωινό"

Για τη βάση

250 γρ. μελομακάρονα

80 γρ. βούτυρο λιωμένο

Για την κρέμα cheesecake

250 γρ. κρέμα γάλακτος (35% λιπαρά πολύ κρύα)

50 γρ. ζάχαρη άχνη

450 γρ. τυρί κρέμα (σε θερμοκρασία δωματίου)

1 μικρό λεμόνι ακέρωτο (ξύσμα μόνο)

1 κ.γ. υγρή βανίλια

Για τη σάλτσα βύσσινο

1 συσκ. κομπόστα βύσσινο 400 γραμ.

10 γρ. κορν φλάουρ

Για την cheesecake με μελομακάρονα που περίσσεψαν, αλέθουμε τα μελομακάρονα ή τα τρίβουμε με τα χέρια σε ένα μπολ, τα ψιχουλιάζουμε δηλαδή, μέχρι να γίνουν σαν βρεγμένη άμμος.

Προσθέτουμε το μαλακό βούτυρο και ψιχουλιάζουμε το μίγμα. Μάθετε πως μπορούμε να μαλακώσουμε το βούτυρο στη στιγμή.

Σε μία φόρμα δαχτυλίδι 20 εκ., με αποσπώμενη βάση, στρώνουμε τα θρυμματισμένα μελομακάρονα. Τα πιέζουμε καλά, με την ανάποδη του κουταλιού, να κολλήσει και να ισιώσει η επιφάνειά του.

Βάζουμε τη φόρμα για 10 λεπτά στην κατάψυξη. Εναλλακτικά χρησιμοποιούμε μικρό ταψί 20 εκατοστών.

Στο μεταξύ, χτυπάμε την κρύα κρέμα γάλακτος με μίξερ χειρός, μέχρι να γίνει παχύρευστη, και να σχηματιστούν απαλές κορυφές. Θα χρειαστεί περίπου 2 λεπτά χτύπημα.

Σε ένα μπολ βάζουμε το τυρί κρέμα (απαραίτητα σε θερμοκρασία δωματίου), προσθέτουμε την άχνη, το ξύσμα και τη βανίλια. Απαλά ανακατεύουμε τα υλικά με κουτάλι.

Τα ρίχνουμε στην παχύρευστη κρέμα και τα χτυπάμε σε πολύ χαμηλή ταχύτητα για λίγα δεύτερα να ομογενοποιηθούν και να γίνουν μια λεία και απαλή κρέμα, με βελούδινη υφή.

Αδειάζουμε την κρέμα για τη συνταγή cheesecake, πάνω στη βάση με τα μελομακάρονα.

Ισιώνουμε την επιφάνεια της, και τοποθετούμε τη φόρμα στο ψυγείο, για τουλάχιστον 1 ώρα, να παγώσει καλά και να σταθεροποιηθεί η κρέμα για το εύκολο cheesecake.

Εναλλακτικά το βάζουμε στην κατάψυξη για 15 λεπτά.

Για τη σάλτσα βύσσινο

Στραγγίζουμε καλά την κονσέρβα σε ένα λεπτό σουρωτήρι.

Το χυμό, τον βάζουμε σε μικρή κατσαρόλα ή τηγάνι και προσθέτουμε το κορν φλάουρ.

Ανακατεύουμε συνέχεια, για 2-3 λεπτά σε χαμηλή φωτιά, με σύρμα, και αφήνουμε να δέσει η σάλτσα και να πυκνώσει.

Αποσύρουμε από τη φωτιά, κι αφήνουμε να καταλαγιάσει ο βρασμός.

Προσθέτουμε τα καλά στραγγισμένα βύσσινα και ανακατεύουμε.

Αφήνουμε τη σάλτσα βύσσινο να κρυώσει και να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου.

Την απλώνουμε στο παγωμένο τσιζκέικ.

