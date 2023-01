Πολιτική

Κυβερνητικές πηγές: Εκλογές από τον Απρίλιο και μετά

Η ημερομηνία των εκλογών αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως γίνεται στην αρχή κάθε χρονιάς, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι συζητήθηκε ο προγραμματισμός του επόμενου διαστήματος:

Ο προγραμματισμός του νομοθετικού έργου και τα νομοσχέδια που επεξεργάζονται τα υπουργεία.

Ο απολογισμός και η προβολή του κυβερνητικού έργου ανά τομέα ώστε όλο αυτό το έργο που έχει παραχθεί να μην χαθεί στην αντιπαράθεση της προεκλογικής περιόδου.

Βασικές αρχές του προγράμματος για την επόμενη τετραετία με έμφαση στην αύξηση των μισθών, όπως περιέγραφε στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο πρωθυπουργός.

Η προβολή των περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων, με τα έργα που έχουν γίνει κι αυτά που έχουν σχεδιαστεί

Η κατάρτιση προγράμματος περιοδειών του πρωθυπουργού, των υπουργών και των κομματικών στελεχών.

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι ο πρωθυπουργός είναι συνεπής στη δέσμευσή του για εκλογές στο τέλος της τετραετίας και θα προσδιορίσει ο ίδιος ποια είναι η κατάλληλη ημερομηνία από τον Απρίλιο και μετά.



ΣΥΡΙΖΑ: Όσο πλησιάζει η ήττα στις εκλογές, η αισχροκέρδεια Μητσοτάκη παίζει τα ρέστα της

Ενώ η τιμή του φυσικού αερίου έχει επιστρέψει στα επίπεδα πριν από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, στην Ελλάδα το ρεύμα ανεβαίνει. Παντού στην Ευρώπη καταγράφονται θεαματικές πτώσεις στην τιμή του ρεύματος, αλλά η χώρα μας για 15η ημέρα διατηρεί το πιο ακριβό ρεύμα.

Μάλιστα σύμφωνα με τον σχετικό χάρτη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας η διαφορά με τις αμέσως επόμενες χώρες, Βουλγαρία και Ρουμανία, υπερβαίνει τα 30 ευρώ.

Οι πολίτες δεν πληρώνουν αυτή την κατάσταση μόνο στους λογαριασμούς με την επιδότηση της αισχροκέρδειας, γιατί παράλληλα καταγράφονται αυξήσεις έως και 35% στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Όσο πλησιάζει η ήττα στις εκλογές που έρχονται η αισχροκέρδεια Μητσοτάκη παίζει τα ρέστα της.

Ελληνική Λύση: H Κυβέρνηση χρησιμοποιεί την εκλογολογία για να καλύψει τη διαφθορά

Την ώρα που άλλη μία υπόθεση διαφθοράς έρχεται στο φως της δημοσιότητας, ο πρωθυπουργός ανοίγει πάλι «θέμα» ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών, αντί να απολογείται για την έκνομη δράση των στελεχών του.

Είναι προφανές ότι η Ν.Δ. χρησιμοποιεί ακόμα και την κορυφαία στιγμή της δημοκρατίας, τις εκλογές, για να εξαπατήσει τους Έλληνες.

