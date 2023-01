Κόσμος

“Qatar gate”: Το Μαρόκο και οι “ελιγμοί” Παντσέρι και Τζόρτζι

Τι αναφέρει για τον τρόπο δράσης του Παντσέρι και του "κυκλώματος" του, υπέρ του Μαρόκου, η βελγική εφημερίδα De Standaard.





Τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε και κινούνταν «το κύκλωμα Παντσέρι» και ο ίδιος ο Ιταλός πρώην ευρωβουλευτής υπέρ του Μαρόκου (εκτός από το Κατάρ) περιγράφει η βελγική εφημερίδα De Standaard, αναφέροντας ότι για κάθε «για κάθε ψήφισμα κατά του Μαρόκου που θα μπορούσε να μπλοκάρει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ομάδα γύρω από τον Παντσέρι και τον Τζόρτζι θα λάμβανε το ποσό των 50.000 ευρώ».

«Δύο Ολλανδοί ακτιβιστές του Ριφ κάθονται στο φουαγιέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, στις 5 Ιουνίου 2018. Για εβδομάδες αγωνίζονται για το Βραβείο Ζαχάρωφ, το ευρωπαϊκό βραβείο για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θέλουν να προτείνουν τον Νασέρ Ζεφζάφι, τον Μαροκινό διαδηλωτή που τάχθηκε υπέρ του Ριφ και που πρέπει να πληρώσει γι' αυτό με είκοσι χρόνια φυλάκιση. Τώρα μπορούν να παρουσιάσουν τον υποψήφιο τους στον ευρωβουλευτή Πιερ Αντόνι Παντσέρι, τον πρόεδρο της επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων. «Ακούσαμε ότι έπρεπε να είσαι μαζί του για να τραβήξεις την προσοχή σε μια υποψηφιότητα», είπε ο Τζαμάλ Αγιάου, εκπρόσωπος των ακτιβιστών του Ριφ» ξεκινά το άρθρο της Standaard.

Συνεχίζει αναφέροντας ότι «ένας βοηθός του Παντσέρι έρχεται να παραλάβει τους άνδρες: ο Φραντσέσκο Τζόρτζι ( σύντροφος της κρατούμενης πλέον Ελληνίδας, τότε αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύας Καϊλή). Θέλει μια προκαταρκτική συνέντευξη πριν από το ραντεβού. Σε έναν ενδιάμεσο χώρο, πριν ακόμη πουν λέξη, ο Τζόρτζι ρωτά, σύμφωνα με τους άνδρες: «Υπάρχει η ιδέα να αποσύρετε την υποψηφιότητα; Αυτό μπορεί να είναι καλύτερο για την περίπτωσή σας». Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Τζόρτζι εξηγεί ότι μία τόσο μεγάλη τιμή για τον Ζεφζάφι δεν θα ακουγόταν καλά στις μαροκινές αρχές, οι οποίες θα αναλάμβαναν ακόμη πιο σκληρά μέτρα στην περιοχή του Ριφ και γι'αυτό ο Τζόρτζι τους είπε ότι ίσως θα ήταν καλύτερο να σταματήσουν να κάνουν λόμπινγκ.

Στις αρχές Δεκεμβρίου 2022, κατέστη σαφές ότι η βελγική αστυνομία ερευνούσε για μήνες δωροδοκία βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το Κατάρ και το Μαρόκο. Ο Παντσέρι και ο βοηθός του συγκεκριμένα λέγεται ότι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στις επιχειρήσεις του Μαρόκου για να επηρεάσει την ευρωπαϊκή πολιτική, αναφέρεται. Επίσης, αναφέρεται ότι ο Παντσέρι ήταν «παίκτης με επιρροή» στη σοσιαλδημοκρατική ομάδα στο ΕΚ στο οποίο ήταν για τρεις θητείες. Ως πρώην συνδικαλιστής, όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2004, αρχικά ασχολήθηκε κυρίως με τα δικαιώματα των εργαζομένων. Το 2009 η προσοχή του στράφηκε στις εξωτερικές υποθέσεις. Προήδρευσε της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Παράλληλα, αναφέρεται ότι με το δεδομένο ότι ο Αντόνι Παντσέρι μιλά μόνο ιταλικά, η επικοινωνία ήταν δύσκολη και ο Φραντσέσκο Τζόρτζι είχε και το ρόλο του διερμηνέα.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι το 2017, ο Ιταλός προήδρευσε και στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κάτι που θα του επιτρέψει να ασκήσει μεγάλη επιρροή στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Σε αυτόν τον ρόλο, αποσπά επιδέξια την προσοχή από το Μαρόκο: οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο έχουν την προσοχή του - εκτός από αυτές στο Μαρόκο. Το 2017, για παράδειγμα, ο Παντσέρι επέστησε την προσοχή στην ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη, τα βίαια ξεσπάσματα στο Μπουρούντι και τη δίωξη των LGBT ατόμων στην Τσετσενία, αλλά όχι στους διαδηλωτές και τους δημοσιογράφους που κρατούνταν σε μεγάλη κλίμακα από τις μαροκινές αρχές εκείνη την περίοδο.» επισημαίνεται.

Υπογραμμίζεται επιπροσθέτως, ότι όταν ευρωβουλευτές προσπάθησαν να θέσουν ψηφίσματα για την κατάσταση στο Μαρόκο στην ημερήσια διάταξη, πάντα καθυστερούσαν από τον Παντσέρι. «Η Πορτογαλίδα πρώην ευρωβουλευτής 'Ανα Γκόμες, που δραστηριοποιήθηκε στην ίδια ομάδα με τον Παντσέρι από το 2004 έως το 2019, κάνει λόγο για «έξυπνες τακτικές». «Ποτέ δεν καυχήθηκε για τις καλές του σχέσεις με το Μαρόκο, αλλά μάλλον προσπάθησε να αποσπάσει την προσοχή». Σε διπλωματικά έγγραφα που διέρρευσαν, ο Αντόνιο Παντσέρι περιγράφεται από τους Μαροκινούς ως σύμμαχος, ικανός να «καταπολεμήσει τον αυξανόμενο ακτιβισμό των εχθρών μας στην Ευρώπη», προσθέτει η De Standaard.

Οι ακτιβιστές από την Ολλανδία παρατηρούν επίσης ότι κάτι δεν πάει καλά αφού μίλησαν με τον Παντσέρι για το λόμπι τους για το Βραβείο Ζαχάρωφ. Μέσω άλλων ευρωβουλευτών, εξακολουθούν να καταφέρνουν να συγκεντρώσουν αρκετές ψήφους για να προτείνουν τον Νάσσερ Ζεφζάφι. Είναι μεταξύ των τριών τελευταίων υποψηφίων. Τότε λαμβάνουν ένα τηλέφωνο.«Απλώς καθόμασταν σε ένα εστιατόριο με θαλασσινά στις Βρυξέλλες όταν ένας ευρωβουλευτής κάλεσε γιατί μας έψαχνε ο βοηθός του Παντσέρι. Έπρεπε να πάμε αμέσως, ο Παντσέρι ήθελε να μας μιλήσει», λέει ο Τζαμάλ Αγιάου. Καθώς οι άνδρες επιστρέφουν στο Κοινοβούλιο, τους συναντούν τέσσερις άγνωστοι άνδρες. Δύο Μαροκινοί, δύο Ιταλοί. «Είπαν ότι έρχονταν να μας πάρουν για τη συνάντηση με τον Παντσέρι. Στο δρόμο ρώτησαν με ποιους πολιτικούς είχαμε ήδη μιλήσει » προσθέτει ο Αγιάου.

Όταν φτάνουν στο κτίριο του κοινοβουλίου, οι άγνωστοι άνδρες δεν μπαίνουν μέσα. Εξαφανίζονται. «Μας ξεγέλασαν», λέει ο Αγιάου. «Αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε καθόλου ραντεβού. Αυτοί οι άνδρες μας είχαν ρωτήσει για τις επαφές μας. Αλλά ήταν ο βοηθός του Παντσέρι (ο Τζόρτζι) που μας παρέσυρε εκεί » συμπληρώνει.Το Μαρόκο βρισκόταν σε στενή επαφή με τον Παντσέρι για χρόνια. Ήδη από το 2013, Μαροκινοί διπλωμάτες τον συμβουλεύτηκαν σχετικά με την ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με διπλωματικά έγγραφα που είχαν προηγουμένως διαρρεύσει σε αυτό που είναι γνωστό ως η μαροκινή παραλλαγή του Wikileaks. Το 2014 και το 2015, ένας ανώνυμος χάκερ που χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο «Chris Coleman» κυκλοφόρησε ένα μεγάλο μέρος κρατικών μυστικών εγγράφων από το Μαρόκο. Στα έγγραφα, ο Παντσέρι περιγράφεται από τους Μαροκινούς ως σύμμαχος, ικανός να «καταπολεμήσει τον αυξανόμενο ακτιβισμό των εχθρών μας στην Ευρώπη». Σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα, υιοθετεί μια έξυπνη στάση, μερικές φορές παίρνει μια επικριτική θέση, αλλά τελικά θα βοηθούσε στην προώθηση φιλομαροκινών προτάσεων μέσω του κοινοβουλίου. Όπως μια αλιευτική συμφωνία για την οποία το κοινοβούλιο πρέπει να ψηφίσει το 2013, ενώ αρκετοί πολιτικοί δεν έχουν ακόμη πειστεί πλήρως.

Δεν υπάρχουν πληρωμές στα έγγραφα που διέρρευσαν, αναφέρει η εφημερίδα. Είναι μέρος της δουλειάς του ότι ένας ευρωβουλευτής έχει επαφή με ξένους διπλωμάτες που προσπαθούν να τον πείσουν. Αλλά στην υποτιθέμενη υπόθεση διαφθοράς, η γραμμή μεταξύ του λόμπι, της επιρροής και της δωροδοκίας θα είχε γίνει όλο και πιο θολή. Αυτό θα συνέβαινε, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο μιας ειδικής επιτροπής αποτελούμενης από Μαροκινούς και βουλευτές της ΕΕ, με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας. Ο Παντσέρι ηγήθηκε αυτής της επιτροπής μέχρι το 2019 μαζί με τον Μαροκινό διπλωμάτη Αμοπντεραχίμ Ατμούν. Η βελγική δικαιοσύνη υποπτεύεται ότι δωροδόκησε τον Παντσέρι, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα αναφέρει το άρθρο.Σε συνέντευξη του 2018 σε μαροκινή εφημερίδα, ο Ατμούν εξηγεί πόσο σημαντική είναι η συγκεκριμένη επιτροπή για το μαροκινό λόμπι. Δίνει στο Μαρόκο άμεση πρόσβαση στους ευρωβουλευτές, οι οποίοι στη συνέχεια πείθονται. Ο Ατμούν εξηγεί γιατί το Μαρόκο δίνει τόση ενέργεια για να επηρεάσει αυτούς τους πολιτικούς: «Όλες οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Μαρόκου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης τελειώνουν στο τραπέζι των ψηφοφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό είναι το πιο δύσκολο βήμα στη διαδικασία. Γι' αυτό η συνεχής παρουσία μας στο κοινοβούλιο είναι απαραίτητη για να πετύχουν οι προσπάθειές μας ».

Μέσω της επιτροπής, οι Μαροκινοί μπόρεσαν να «ματαιώσουν» 147 ευρωπαϊκές τροπολογίες που ήταν αντίθετες με τα μαροκινά συμφέροντα εκείνη τη χρονιά, λέει ο Ατμούν στη συνέντευξη, σύμφωνα με τη De Standaard. Τα αρχεία της ΕΕ δείχνουν ότι πολλές τροπολογίες απορρίφθηκαν πράγματι το 2018, οι οποίες αφορούν φάκελο που βρίσκεται «στην κορυφή της λίστας προτεραιοτήτων» για το Aτμούν: τη Δυτική Σαχάρα. Παράλληλα, αναφέρεται ότι όσον αφορά συγκεκριμένα σημαντικά ψηφίσματα «οι δύσκολοι ευρωβουλευτές λαμβάνουν επιστολή από τον Μαροκινό πρέσβη που τους ζητεί να αποσύρουν συγκεκριμένες τροπολογίες για τη Δυτική Σαχάρα, λέγοντας ότι είναι «μη εποικοδομητικές».Για κάθε ψήφισμα κατά του Μαρόκου που θα μπορούσε να μπλοκάρει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ομάδα γύρω από τον Παντσέρι και τον Τζόρτζι θα λάμβανε το ποσό των 50.000 ευρώ.Ταυτόχρονα, σημειώνεται ότι μετά την αποχώρησή του από την ευρωβουλή το 2019, ο Παντσέρι παραμένει ενεργός στα παρασκήνια. Ίδρυσε τη ΜΚΟ των Βρυξελλών Fight Impunity για να ασκήσει πίεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στην πραγματικότητα, η ΜΚΟ χρησιμεύει ως κάλυμμα για μίζες από το Μαρόκο και το Κατάρ, επισημαίνεται στο άρθρο.

«Είχε μια ολόκληρη κλίκα πίσω του», λέει η Κάτι Πίρι, εκείνη την εποχή μέλος της ευρωπαϊκής ομάδας των σοσιαλδημοκρατών. «Ο Παντσέρι είχε φύγει, αλλά οι πρώην συνεργάτες του ήταν ακόμα στο κοινοβούλιο». Ανάμεσά τους ο Τζόρτζι, ο οποίος θα εργαστεί για τον Ιταλό βουλευτή Αντρέα Κοτσολίνο και ξεκινά σχέση με την Ελληνίδα βουλευτή Εύα Καϊλή, σημειώνει η εφημερίδα και προσθέτει ότι η Καϊλή συνελήφθη από τότε και η ομοσπονδιακή εισαγγελία ζήτησε την άρση της ασυλίας του Κοτσολίνο.Τέλος, η De Standaard, αναφέρει ότι «κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του Παντσέρι στις Βρυξέλλες, η αστυνομία εντόπισε 600.000 ευρώ σε μετρητά. Ο βοηθός Τζόρτζι και η σύντροφός του Καϊλή έκρυψαν συνολικά 900.000 ευρώ σε χαρτονομίσματα. Η τριάδα βρίσκεται στη φυλακή από τις αρχές Δεκεμβρίου. Οι δικηγόροι τους αρνήθηκαν να σχολιάσουν όσο η έρευνα είναι σε εξέλιξη».

