Life

Όλυμπος - Διάσωση ορειβάτισσας: βίντεο από το οροπέδιο των Μουσών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην δημοσιότητα έδωσε η Πυροσβεστική εικόνες κια πληροφορίες για την επιχείρηση διάσωσης που στήθηκε για ένα ζευγάρι και τον σκύλο του.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός ζευγαριού από τη Σερβία στον Όλυμπο.

Η γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι στην διάρκεια ορειβασίας. Η 35χρονη τραυματίστηκε στα 2600 μέτρα, ωστόσο ο φίλος της, κατάφερε να την μεταφέρει στο καταφύγιο Αποστολίδη, στα 2700 μέτρα, όπου πέρασαν την νύχτα με ασφάλεια.

Σήμερα το πρωί, ελικόπτερο της Πυροσβεστικής μετέβη στο σημείο και τους μετέφερε στο Λιτόχωρο.

Η ενημέρωση από την Πυροσβεστική, που έδωσε στην δημοσιότητα και το σχετικό βίντεο, αναφέρει:

"Απογευματινές ώρες χθες, Τρίτη 03 Ιανουαρίου 2023, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για τον εντοπισμό τραυματισμένης αλλοδαπής, στο οροπέδιο των Μουσών στο όρος Όλυμπος έπειτα από πτώση της κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δέκα (10) πυροσβέστες με τρία (3) οχήματα και συγκεκριμένα, οι Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας Διάσωσης της 1ης, 2ης και 8ης Ε.Μ.Α.Κ.

Πρωινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 04 Ιανουαρίου 2023, οι Πυροσβέστες προσέγγισαν στο οροπέδιο Μουσών με ελικόπτερο Super Puma του Πυροσβεστικού Σώματος. Η τραυματισμένη γυναίκα καθώς και μια (1) ακόμη γυναίκα, ένας (1) άνδρας και ένας (1) σκύλος, επιβιβάστηκαν στο ελικόπτερο και μεταφέρθηκαν στο ελικοδρόμιο της 24ης Ταξιαρχίας Λιτόχωρου.

Η τραυματισμένη γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πρωινές ώρες, σήμερα Τετάρτη 04 Ιανουαρίου 2023".

Ειδήσεις σήμερα:

Νότης Μαυρουδής: Το τραγικό τέλος και η “προφητική” ανάρτηση του μεγάλου συνθέτη

Νεκρό βρέφος στον Αλιάκμονα: Στην φυλακή η μητέρα

Τουρκία - Τασπινάρ: Η καλλονή που εξόργισε τον Ερντογάν (εικόνες)