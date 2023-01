Τεχνολογία - Επιστήμη

ΠΟΥ - Μετάλλαξη Όμικρον: Ποια υποπαραλλαγή είναι η πιο μεταδοτική του κορονοϊού

Ποια είναι η υποπαραλλαγή που είναι η πιο μεταδοτική “μορφή” του κορονοϊού μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Σε πόσες χώρες έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής.

Η υποπαραλλαγή XBB.1.5 της μετάλλαξης Όμικρον που κυριαρχεί σήμερα στις ΗΠΑ είναι η πιο μεταδοτική έκδοση του Covid-19, αλλά δεν φαίνεται να κάνει τους ανθρώπους πιο άρρωστους, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Η Maria Van Kerkhove, τεχνική επικεφαλής για την Covid-19 του ΠΟΥ, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι αξιωματούχοι της παγκόσμιας υγείας ανησυχούν για το πόσο γρήγορα εξαπλώνεται η υποπαραλλαγή στις βορειοανατολικές ΗΠΑ. Ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί με την XBB.1.5 διπλασιάζεται στις ΗΠΑ περίπου κάθε δύο εβδομάδες, καθιστώντας την την πιο κοινή παραλλαγή που κυκλοφορεί στη χώρα.

“Είναι η πιο μεταδοτική υποπαραλλαγή που έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής”, δήλωσε η Van Kerkhove στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη την Τετάρτη. “Η αιτία γι’ αυτό είναι οι μεταλλάξεις που υπάρχουν σε αυτή την υποπαραλλαγή του omicron που επιτρέπουν στον ιό αυτό να προσκολλάται στο κύτταρο και να πολλαπλασιάζεται εύκολα”.

Μέχρι στιγμής έχει εντοπιστεί σε 29 χώρες, αλλά θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο διαδεδομένος, δήλωσε η Van Kerkhove. Ο εντοπισμός των παραλλαγών του Covid έχει γίνει δύσκολος καθώς η γονιδιωματική αλληλουχία μειώνεται σε όλο τον κόσμο, είπε.

Δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία για την σοβαρότητα της XBB.1.5

Ο ΠΟΥ δεν έχει ακόμη στοιχεία σχετικά με τη σοβαρότητα της XBB.1.5, αλλά δεν υπάρχει καμία ένδειξη προς το παρόν ότι κάνει τους ανθρώπους πιο άρρωστους από τις προηγούμενες εκδόσεις του omicron, δήλωσε η Van Kerkhove. Η συμβουλευτική ομάδα του ΠΟΥ που παρακολουθεί τις παραλλαγές του Covid διεξάγει αξιολόγηση κινδύνου για την XBB.1.5, την οποία θα δημοσιεύσει τις επόμενες ημέρες, είπε.

“Όσο περισσότερο κυκλοφορεί αυτός ο ιός τόσο περισσότερες ευκαιρίες θα έχει να αλλάξει”, δήλωσε η Van Kerkhove. “Αναμένουμε περαιτέρω κύματα μόλυνσης σε όλο τον κόσμο, αλλά αυτό δεν χρειάζεται να μεταφραστεί σε περαιτέρω κύματα θανάτου, επειδή τα αντίμετρα μας συνεχίζουν να λειτουργούν”.

Οι επιστήμονες λένε ότι η XBB.1.5 είναι περίπου τόσο καλός στο να αποφεύγει τα αντισώματα από τα εμβόλια και τη μόλυνση όσο και οι συγγενείς της XBB και XBB.1, οι οποίοι ήταν δύο από τις πιο ανοσοποιητικές υποπαραλλαγές που έχουν αποφευχθεί μέχρι σήμερα. Αλλά η XBB.1.5 έχει μια μετάλλαξη που το κάνει να συνδέεται πιο σφιχτά με τα κύτταρα, γεγονός που του δίνει ένα πλεονέκτημα ανάπτυξης.

Καθώς η XBB.1.5 εξαπλώνεται ταχύτατα στις ΗΠΑ, η Κίνα παλεύει με ένα κύμα κρουσμάτων και νοσηλειών μετά την εγκατάλειψη της πολιτικής της για zero-covid ως απάντηση στις κοινωνικές αναταραχές στα τέλη του περασμένου έτους. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της παγκόσμιας υγείας δήλωσαν ότι το Πεκίνο δεν μοιράζεται αρκετά δεδομένα σχετικά με το κύμα με τη διεθνή κοινότητα.

“Συνεχίζουμε να ζητάμε από την Κίνα ταχύτερα τακτικά αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τις νοσηλείες και τους θανάτους, καθώς και πληρέστερη αλληλουχία ιών σε πραγματικό χρόνο”, δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Tedros Adhanom Ghebreyesus στους δημοσιογράφους στη Γενεύη την Τετάρτη.

Ένας αυξανόμενος αριθμός χωρών, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, απαιτούν από τους επιβάτες αεροπορικών εταιρειών από την Κίνα να κάνουν αρνητικό τεστ για το Covid πριν επιβιβαστούν στις πτήσεις τους. Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε ότι τα μέτρα αυτά στερούνται επιστημονικής βάσης και κατηγόρησε τις κυβερνήσεις ότι χειραγωγούν το Covid για πολιτικούς σκοπούς. Ωστόσο, ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, δήλωσε ότι οι απαιτήσεις είναι κατανοητές δεδομένων των περιορισμένων δεδομένων που προέρχονται από την Κίνα.

“Με την κυκλοφορία στην Κίνα να είναι τόσο υψηλή και τα ολοκληρωμένα στοιχεία να μην είναι διαθέσιμα, είναι κατανοητό ότι ορισμένες χώρες λαμβάνουν μέτρα που πιστεύουν ότι θα προστατεύσουν τους πολίτες τους”, δήλωσε ο Tedros την Τετάρτη.

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων του Πεκίνου μοιράστηκε την Τρίτη στοιχεία με τον ΠΟΥ που δείχνουν ότι οι υποκατηγορίες BA.5, BA.5.2 και BF.7, ευθύνονται για περίπου το 98% όλων των λοιμώξεων στη χώρα. Αλλά ο Van Kerkhove δήλωσε ότι η Κίνα δεν μοιράζεται αρκετά δεδομένα αλληλουχίας από όλη την τεράστια χώρα.

“Δεν είναι μόνο θέμα να γνωρίζουμε ποιες παραλλαγές κυκλοφορούν”, δήλωσε η Van Kerkhove. “Χρειαζόμαστε την παγκόσμια κοινότητα να τα αξιολογήσει αυτά, να εξετάσει μετάλλαξη προς μετάλλαξη για να διαπιστώσει αν κάποια από αυτές είναι νέες παραλλαγές που κυκλοφορούν στην Κίνα αλλά και σε όλο τον κόσμο”.