Κοινωνία

Νότια προάστια - Κοκαΐνη: Χειροπέδες και σε γυναίκες για εμπόριο ναρκωτικών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εφόδους σε τρεις περιοχές έκαναν οι αστυνομικοί. Τι βρήκαν στις έρευνες που πραγματοποιήσαν.

Σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για την επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών την Τετάρτη, στα νότια προάστια, αναφέρονται τα εξής:

«Στο πλαίσιο των ειδικών επιχειρησιακών δράσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, που έχουν σχεδιασθεί για την αντιμετώπιση διακίνησης- εμπορίας ναρκωτικών, πραγματοποιήθηκε μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σήμερα 4-1-2023, αστυνομική επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή των Νοτίων Προαστίων της Αττικής.

Συνελήφθησαν 5 άτομα, εκ των οποίων 3 άνδρες και 2 γυναίκες, για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ακόμα ένα άτομο.

Μέσω ανάλυσης και διασταύρωσης πληροφοριακών δεδομένων, εξακρίβωσης χώρων, στοιχείων ατόμων και ατομικών ’’προφίλ’’, επιτεύχθηκε από την ανωτέρω υπηρεσία ο εντοπισμός διακινητών-εμπόρων ναρκωτικών και η πιστοποίηση της δράσης τους στην ανωτέρω περιοχή.

Στην κατοχή των συλληφθέντων και σε έρευνες στις οικίες τους στην Βάρη, στην Νέα Σμύρνη και στο Παλαιό Φάληρο, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

18 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού βάρους 2 κιλών και 436,7 γραμμαρίων

14 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κάνναβη συνολικού βάρους 15 κιλών και 669,8 γραμμαρίων.

6.352 ευρώ

100 λίρες Αγγλίας

20 δολάρια Η.Π.Α.

6 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

3 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα

8 κινητά τηλέφωνα

κλειδιά οικιών

πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Οι ειδικές δράσεις, θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση».

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Εύβοια: Αισθητός και στην Αττική

Βασίλης Τόπαλος: Η ιατροδικαστική έκθεση, η έρευνα και οι πρώτες καταθέσεις

Βόλος: Βρέθηκε νεκρή με το εσώρουχο και μια τούφα τρίχες στο χέρι