Δυτική Αττική: Βλήμα όλμου, όπλα και εκατοντάδες σφαίρες βρέθηκαν σε καταυλισμούς Ρομά (εικόνες)

Αναλυτικά τα ευρήματα από την ευρεία αστυνομικής επιχείρησης. Σε πόσες συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί.

Επιχείρηση πραγματοποίησε η Αστυνομία σε καταυλισμούς Ρομά σε Ζεφύρι, Άνω Λιόσια και Μενίδι.

Αφορμή για την έφοδο της Αστυνομίας στους καταυλισμούς των Ρομά έγινε με αφορμή άσκοπους πυροβολισμούς την Πρωτοχρονιά.

Στην εν λόγω επιχείρηση πήραν μέρος αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες.

Στόχος ήταν ο εντοπισμός ναρκωτικών και όπλων μέσα σε καταυλισμούς.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Στο πλαίσιο του ευρύτερου επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας, σχεδιάστηκε, οργανώθηκε και υλοποιήθηκε, πρωινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023, ειδική επιχειρησιακή δράση στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής.

Στην αστυνομική επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής/Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, Ο.Π.Κ.Ε., Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, Ε.Κ.Α.Μ. και συμμετοχή αστυνομικών σκύλων.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 3 άτομα για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, 3 άτομα για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, καθώς και ένα άτομο για διωκτικά έγγραφα.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, που πραγματοποιήθηκαν παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατασχέθηκαν συνολικά:

2 πολεμικά τυφέκια,

3 διόπτρες και σιγαστήρας τυφεκίου,

6 όπλα,

βλήμα όλμου,

200 κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων,

γκλοπ και

μικροποσότητες ναρκωτικών.

Οι ειδικές επιχειρησιακές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση αποσκοπώντας στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών».

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, με ανάρτησή του στα social media, αναφέρθηκε στις δύο ειδικές επιχειρησιακές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στην Δυτική Αττική και σε υπό κατάληψη κτίριο στη Θεσσαλονίκη.

«Με πράξεις αντιμετωπίζουμε αποφασιστικά κάθε μορφή εγκληματικότητας, βάζουμε τέλος σε άβατα και γκρίζες ζώνες ανομίας, αποδίδουμε τους δημόσιους χώρους στην κοινωνία. Συνεχίζουμε αποτελεσματικά», ανέφερε ο Υπουργός.

