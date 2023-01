Πολιτισμός

Γλυπτά του Παρθενώνα - La Repubblica: Ελλάδα και Βρετανία κοντά σε συμφωνία

«Πνέει άνεμος αισιοδοξίας» τους τελευταίους δυο μήνες, γράφει η ιταλική La Repubblica, αναφερόμενη στις συζητήσεις Ελλάδας - Βρετανίας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδα La Repubblica αναφέρει ότι «Ελλάδα και Βρετανία δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά σε συμφωνία για τα Γλυπτά του Παρθενώνα».

Παραπέμποντας σε δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Telegraph, προσθέτει πως «ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου και πρώην υπουργός Oικονομικών Τζορτζ Όσμπορν φέρεται να προσέφερε κλάδο ελαίας στην Αθήνα: δάνειο μακράς διαρκείας των Γλυπτών, εκ περιτροπής αποστολή τους στην Ελλάδα με αντάλλαγμα άλλες αρχαιότητες οι οποίες θα εκτίθενται στο Λονδίνο».

Η εφημερίδα προσθέτει ότι «η προσωρινή διευθέτηση που προτείνει ο Όσμπορν θα αποτελούσε σημαντική επικοινωνιακή νίκη για τους Έλληνες και βάση για βελτίωση της συμφωνίας, η οποία μπορεί να αποκτήσει πιο οριστική μορφή τα επόμενα χρόνια».

«Τους τελευταίους δυο μήνες πνέει άνεμος αισιοδοξίας, μετά από ορισμένες ‘άκρως μυστικές’ συναντήσεις στην καρδιά του Λονδίνου τις περασμένες εβδομάδες», προσθέτει η εφημερίδα της Ρώμης.

Η ιταλική εφημερίδα υπενθυμίζει ότι τόσο αμερικανικά μουσεία, όσο και ο πάπας Φραγκίσκος ανακοίνωσαν ότι θα επιστρέψουν στην Ελλάδα θραύσματα από τα Γλυπτά του Παρθενώνα και καταλήγει υπογραμμίζοντας: «η πίεση σε διεθνές επίπεδο αυξάνεται ολοένα περισσότερο και είναι ολοένα πιθανότερο το Λονδίνο με κάποιο τρόπο τελικά να ενδώσει».

Πάντως πηγές προσκείμενες στο ελληνικό υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διέψευσαν χθες Τετάρτη δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg που ανέφερε επίσης πως οι δύο πλευρές βρίσκονται «κοντά σε συμφωνία» για τη σταδιακή επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στο πλαίσιο πολιτιστικής ανταλλαγής.

