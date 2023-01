Πολιτισμός

Γλυπτά του Παρθενώνα - Βρετανικό Μουσείο: “Εποικοδομητικές συζητήσεις” με την Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση του Βρετανικού Μουσείο και το δημοσίευμα της Daily Telegraph.



Το Βρετανικό Μουσείο ανακοίνωσε σήμερα ότι διεξάγει «εποικοδομητικές συζητήσεις» με την Ελλάδα για τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Η βρετανική Daily Telegraph ανέφερε σήμερα ότι έχει συνταχθεί μια συμφωνία με τον πρόεδρο του Βρετανικού Μουσείου, πρώην υπουργό Οικονομικών Τζορτζ Όσμπορν, προκειμένου να επιτραπεί η επιστροφή των Γλυπτών στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ανταλλαγής.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι μια τέτοια διευθέτηση, η οποία στην πραγματικότητα θα είναι μια συμφωνία δανεισμού, ενδέχεται να συναφθεί σύντομα.

«Έχουμε δηλώσει δημόσια, επιδιώκουμε ενεργά μια νέα σύμπραξη για τον Παρθενώνα με τους φίλους μας στην Ελλάδα και καθώς μπαίνουμε σε μια νέα χρονιά, οι εποικοδομητικές συζητήσεις συνεχίζονται», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Βρετανικό Μουσείο.

Χθες το Bloomberg ανέφερε ότι το Βρετανικό Μουσείο και το Μουσείο της Ακρόπολης βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία που θα ανοίξει τον δρόμο για τη σταδιακή επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα στο πλαίσιο μιας πολιτιστικής ανταλλαγής.

Πηγές του ελληνικού υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού διέψευσαν το δημοσίευμα του Bloomberg.

Ειδήσεις σήμερα:

Βουλή - Χειμάρας: Ποια παίρνει την έδρα του στην Βουλή

Νεκρό βρέφος στον Αλιάκμονα: Στην φυλακή η μητέρα

Νότης Μαυρουδής: Το τραγικό τέλος και η “προφητική” ανάρτηση του μεγάλου συνθέτη