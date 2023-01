Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Εύβοια - Παπαδόπουλος: Μεγάλη προσοχή, ενεργοποιήθηκε νέα εστία

Η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου για την νέα σεισμική δόνηση στην Εύβοια που έγινε αισθητή και στην Αττική.

Στο "χορό" των Ρίχτερ εξακολουθεί να χορεύει η Εύβοια, προκαλώντας ανηχυσία στους κατοίκους και προβληματισμό στους επιστήμονες.

Μετά ιτον σεισμό των 4,2 Ρίχτερ της Τετάρτης ο ο καθηγητής σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος εφιστά μεγάλη προσοχή.

Σε ανάρτησή του στα social media αναφέρει ότι πρόκειται για ενεργοποίηση νέας εστίας στην Εύβοια.

«Σεισμός στις 22.01 προκαταρκτικού μεγέθους 4,3 (ΕΜSC) στην περιοχή Βλαχιάς κεντρικής Eύβοιας αισθητός και στην Αττική. Σε προηγούμενη ανάρτησή μου είχα επισημάνει ότι εκεί έχουμε ενεργοποίηση νέας εστίας. Μεγάλη προσοχή στην Εύβοια».

Το πρωί της Τετάρτης σε άλλη ανάρτησή του είχε επισημάνει: «Nέα εστία σεισμών στην Εύβοια! Σεισμός μεγέθους 3,4 και μερικοί μικρότεροι έγιναν το ξημέρωμα κοντά στα Βλαχιά στα βορειοανατολικά από τη Μεσσάπια (Ψαχνά). Στα Ψαχνά η μετασεισμική ακολουθία συνεχίζεται».

Υπενθυμίζεται ότι σεισμική δόνηση 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 22:03 της Τετάρτης στη βόρεια Εύβοια και έγινε αισθητός και στην Αττική.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση 6 χιλιομέτρων δυτικά - βορειοδυτικά από τον Λιμνιώνα Ευβοίας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 11,8 χιλιόμετρα.

O δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων, Γιώργος Ψαθάς δήλωσε στο evima.gr ότι δεν έχουν αναφερθεί ζημιές: «Ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα αισθητός και είμαστε σε επιφυλακή, οι κάτοικοι έχουν βγει στους δρόμους».

Μετά τη δόνηση των 4,2 βαθμών καταγράφηκαν μετασεισμοί με μεγέθη 1,7, 1,6 και 2,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

