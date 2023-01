Κοινωνία

Παπαδημητριάδης για 29χρονη: δεν περιμένουμε τους ανθρώπους με αυτό το ιστορικό να κάνουν εγκλήματα (βίντεο)

Στο στούντιο της εκπομπής "Καλημέρα Ελλάδα" βρέθηκαν οι Εβίτα Βαρελά και ο Δημήτρης Παπαδημιτριάδης, που σχολίασαν τις εξελίξεις για την υπόθεση της δολοφονίας στα Γλυκά Νερά και της 19χρονης που φέρεται να πέταξε το μωρό της στον Αλιάκμονα.

Η Εβίτα Βαρελά, δικηγόρος, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" το πρωί της Πέμπτης και σχολίασε μετακύ άλλων τα όσα δήλωσε ο πατέρας της Κάρολαϊν που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της Μπάμπη Αναγνωστόπουλο στα Γλυκά Νερά.

Ο πατέρας της άτυχης γυναίκας, ανέφερε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και την Κέλλη Χεινοπώρου, πως σύμφωνα με ένα γράμμα που είχε στην κατοχή του, η κόρη του δολοφονήθηκε καθώς ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος ήταν μπλεγμένος σε κύκλωμα ναρκωτικών και το είχε εκμυστηρευτεί στην Κάρολαϊν. Όπως ανέφερε ο κ. Κράουτς, τη δολοφόνησε καθώς του είπαν από το κύκλωμα ότι πρέπει να "τελειώνει" μαζί της.

"Τα όσα δήλωσε ο πατέρας της Κάρολαϊν για την εμπλοκή του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου σε κύκλωμα ναρκωτικών, θα ληφθούν σοβαρα υπόψιν εφόσον δεν έχουν ήδη ληφθεί" ανέφερε η δικηγόρος, που τόνισε ότι εφόσον αποδειχθεί κάτι τέτοιο η κατάσταση του πιλότου που βρίσκεται ήδη στις φυλακές θα επιβαρυνθεί.

Ο ψυχίατρος, Δημήτρης Παπαδημητριάδης, μίλησε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” για τη σοκαριστική είδηση με το νεκρό μωρό που εντοπίστηκε στο φράγμα του Αλιάκμονα και για τον θανατό του κατηγορείται η 29χρονη μητέρα του.

“Δεν περιμένουμε τους ανθρώπους με αυτό το ιστορικό να κάνουν εγκλήματα και να έχουν αυτή τη σχέση με τον νόμο. Η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων αυτών, αισθάνονται τρομαγμένοι και αποσύρονται από τη συναναστροφή τους με οτιδήποτε θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο.” είπε αρχικά.

“Οπωσδήποτε, οι άνθρωποι με ένα τέτοιο περιστατικό, χρειάζονται παρακολούθηση από τον γιατρό τους για να μην υποτροπιάσουν. Χρειάζεται να έρθουν στο πλευρό τους ψυχολόγους, ψυχιάτρους και κοινωνικούς λειτουργούς." συνέχισε τονίζοντας τη μεγάλη σημασία που έχει η παρακολούθηση της πορείας της ψυζικής υγείας ιδιαίτερα ατόμων που έχουν διαγνωσθεί με κάποια ψυχική πάθηση.

Όσον αφορά τις δηλώσεις του παππού της 29χρονης ότι το έκανε για να εκδικηθεί τον πατέρα του μωρού, ο ψυχίατρος δήλωσε: "Η οποιαδήποτε ψυχιατρική διάγνωση, δε σημαίνει ότι όλοι όσοι νοσούν έχουν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά. Ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικά στοιχεία χαρακτήρα, μια διαφορετική προσωπικότητα."

Η Εβίτα Βαρελά τόνισε σχετικά ότι "για αυτό διέταξε ο εισαγγελέας και ο ανακριτής, την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, για να ληφθεί υπόψη εάν είχε συνειδητότητα. "

“Δεν πάει να πει ότι επειδή είχε διακόψει την αγωγή της, μπορεί να τυλιχτεί υπό τον μανδύα του ακαταλόγιστου, εάν αυτή η γυναίκα ήξερε τι έκανε και είχε ανθρωποκτόνο δόλο.” ανέφερε η δικηγόρος.

