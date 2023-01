Παράξενα

Λαμία: Άρχισε να βγάζει καπνούς το αυτοκίνητο που μόλις είχαν αγοράσει! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η χαρά του ζευγαριού μετατράπηκε σε πανικό, όταν το αυτοκίνητο άρχισε να βγάζει καπνό από τη μηχανή...

Ένα ζευγάρι από την Πιερία πήγε στην Αθήνα και αγόρασε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σε "άριστη" κατάσταση και το απόγευμα της Τετάρτης επέστρεφε χαρούμενο στο σπιτι του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όταν όμως έφτασε στο ύψος των διοδίων της Αγίας Τριάδας στη Φθιώτιδα, το αυτοκίνητο άρχισε να βγάζει καπνούς από τη μηχανή.

Αμέσως ενημερώθηκε η πυροσβεστική και η εταιρεία, αφού υπήρχε κίνδυνος ανάφλεξης επειδή το αυτοκίνητο είχε και μετατροπή σε υγραέριο.

Ευτυχώς δεν προκλήθηκε πυρκαγιά, αφού αρχικά επενέβησαν υπάλληλοι της Κεντρικής Οδού με πυροσβεστήρα και στη συνέχεια οι πυροσβέστες, ωστόσο ο οδηγός δεν μπορουσε να πιστέψει αυτό που του συνέβη αφού το αυτοκίνητο το είχε αγοράσει πριν λίγες ώρες.

πηγή: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θεοφάνεια: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς

ΗΠΑ σε Τουρκία για 12 μίλια: Σταματήστε τις απειλές κατά της Ελλάδας

“Το Πρωινό” - Πατούλη: η διεκδίκηση της δημαρχίας, τα φλερτ και ο Γιώργος Πατούλης (βίντεο)