Missing alert: Που βρέθηκε η 14χρονη αγνοούμενη

Η 14χρονη εντοπίστηκε σε περιοχή αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της εξαφάνισης της. Τι αανφέρει ο Σύλλογος "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Αίσιο τέλος ελίχε η περιπέτεια της 14χρονης που είχε εξαφανιστεί από την περιοχή των Ελληνορώσων, την παραμονή της αλλαγής του χρόνου.

Σε ανακοίνωσή που εξέδωσε το βράδυ της Πέμπτης, ο Σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού», αναφέρει τα εξής:

«Η περιπέτεια της Άννας Μαρίας Ν., 14 ετών, έληξε σήμερα δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η Άννα Μαρία Ν. βρέθηκε στην περιοχή της Μάνδρας και είναι καλά στην υγεία της. Την έρευνα για τα αίτια της εξαφάνισής της έχουν αναλάβει οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Άννα Μαρία Ν. και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί».



Το κορίτσι είχε εξαφανιστεί στις 30/12/2022, απογευματινές ώρες, από την περιοχή των Ελληνορώσσων, στην Αθήνα





Το «Χαμόγελο του Παιδιού» στις 03/01/2023 προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς συνέετρεχαν λόγοι που έθεταν την ζωή της σε κίνδυνο.

