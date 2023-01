Κοινωνία

Νεκρά νεογέννητα κουτάβια - Πάγωσαν στο βουνό όπου τα άφησαν, μέσα σε τελάρο (εικόνες)

Θλίψη και αποτροπιασμό προκαλεί ο θάνατος των νεογέννητων σκύλων, που κάποιος τα άφησε εν μέσω ψύχους στο βουνό.

Νεογέννητα κουτάβια βρήκαν φρικτό θάνατο από υποθερμία, καθώς αφέθηκαν αργά το βράδυ στο βουνό, όπου η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ χαμηλή.

Τα άτυχα σκυλάκια είχαν τοποθετηθεί μέσα σε ένα τελάρο και αφέθηκαν σε ορεινή περιοχή της Σπάρτης, όπως καταγγέλλουν φιλόζωοι.

Τι αναφέρει στο Facebook η Σελίδα "Smart Paws - Save A Stray":

"Η Κατερίνα μας είναι κλεισμένη στο σπίτι, με covid και είπε αυτολεξεί:

"Επειδή ακόμα να συνέλθω απο αυτό που είδα. Κάποιος άνθρωπος θεωρεί οτι αν βάλει νεογέννητο πλάσμα χωρίς τη μαμά του σε ενα τελάρο με πετσετουλα απο κάτω, θα ζήσει? Είτε ειναι σκυλι Είτε άνθρωπος είτε κλωσσοπουλο?

Αυτός ο άνθρωπος έχει παιδιά? Ψηφίζει? Μπορεί να κοιμηθεί?"

Χρησιμοποιούμε τα λόγια της γιατί όλους μας μας εκφράζει. Στη Σπάρτη η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει σωτηρία.

Λυπόμαστε πολύ που το 2023 συνεχίζουν να συμβαίνουν τόσο άσχημα πράγματα και που πρέπει να εξηγούμε στα παιδιά που γνωρίζουμε τι σημαίνουν όλα αυτα.

Αφέθηκαν αργά το βράδυ στο βουνό όπου η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ χαμηλή γιατί νωρίτερα η Δήμητρα που είχε επισκεφθεί το σημείο για να ταΐσει αδεσποτακι εννοείται πως δεν είχε δει αυτό το υπέρ τελάρο.

Εννοείται πως δεν κατάφεραν κάτω απ' το ψύχος να επιβιώσουν τη νύχτα.

Κάθε μέρα ντρεπόμαστε που συγκαταλεγομαστε στο ίδιο είδος...".

