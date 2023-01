Πολιτική

Θεοφάνια - Σακελλαροπούλου από Λήμνο: Νίκη του φωτός έναντια στο σκότος

Άκρως συμβολική η παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας στην ακριτική Λήμνο, για τον Αγιασμό των Υδάτων.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε τη Λήμνο για τον εορτασμό των Θεοφανείων, σε μια άκρως συμβολική κίνηση εν μέσω της εντεινόμενης τουρκικής προκλητικότητας.

Η κ. Σακελλαροπούλου, μετά από την τελετή Αγιασμού των υδάτων, δήλωσε οτι «H σημερινή μέρα φέρνει το μήνυμα της νίκης του φωτός ενάντια στο σκότος. Φως που επιζητεί ο σύγχρονος άνθρωπος για να καταυγάσει με ελπίδα την καρδιά του, ειδικά στις δύσκολες στιγμές. Γιορτάζοντας τα Θεοφάνεια στον νησιωτικό προμαχώνα του ελληνισμού στο Αιγαίο, την ακριτική Λήμνο, εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά και καλή φώτιση».





Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεναγήθηκε στη μόνιμη έκθεση ιστορίας παιδικού παιχνιδιού και βιβλίου - Συλλογή Χρήστου Μπουλώτη και συναντήθηκε στον προαύλιο χώρο του Μουσείου με αντιπροσωπεία μαθητών από το Γενικό Λύκειο Μούδρου.

Στο πόγραμμα της επίσκεψης της στην Λήμνο προβλέφθηκε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου να μεταβεί και στην 130 Σμηναρχία Μάχης για ανταλλαγή ευχών με το προσωπικό ετοιμοτήτων.

