Κόντρα Συρίγου - ΣΥΡΙΖΑ για τα αμερικανικά F16 και την Τουρκία

Οι δηλώσεις του υφυπουργού Παιδείας για τα F-16 και το αν πρέπει να τα πάρει η Τουρκία προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ.



Νέα αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση, με αιχμή αυτή τη φορά τις δηλώσεις του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Άγγελου Συρίγου για τα F16 και το αν πρέπει να τα πάρει η Τουρκία.

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορεί τον υφυπουργό Παιδείας, ότι «ως λαγός του κ. Μητσοτάκη, προαναγγέλλει ότι «θέλουμε η Τουρκία να πάρει F16… διότι είναι προς το συμφέρον μας»». Και ο ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζει: «Η επικίνδυνη πολιτική του «πιστού και προβλέψιμου συμμάχου» των ΗΠΑ υπαγορεύει το να βαφτίζει ο κ Μητσοτάκης το κρέας ψάρι. Ωστόσο και η κοροϊδία έχει και τα όριά της».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Πιο αναλυτικά ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Τον περασμένο Μάιο, δύο ημέρες πριν το ταξίδι του κ. Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας έθεσε στη Βουλή το θέμα της πώλησης F16 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία και κάλεσε τον πρωθυπουργό να το θέσει στον Αμερικανό πρόεδρο. Ο κ. Μητσοτάκης αντί να αποδεχθεί το αίτημα, κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι λέει ψέματα γιατί δήθεν δεν υπάρχει κανένα θέμα πώλησης F16 στην Τουρκία. Και βέβαια λίγες ημέρες αργότερα δεν τόλμησε καν να θέσει το θέμα δημόσια στον Αμερικανό Πρόεδρο. Σήμερα ο Υφυπουργός Παιδείας κ Συρίγος, ως λαγός του κ Μητσοτάκη, προαναγγέλλει ότι «θέλουμε η Τουρκία να πάρει F16… διότι είναι προς το συμφέρον μας». Η επικίνδυνη πολιτική του «πιστού και προβλέψιμου συμμάχου» των ΗΠΑ υπαγορεύει το να βαφτίζει ο κ Μητσοτάκης το κρέας ψάρι. Ωστόσο και η κοροϊδία έχει και τα όριά της».

ΟΙ δηλώσεις Συρίγου

Νωρίτερα, ο Άγγελος Συρίγος, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, δήλωσε πως «εμείς θέλουμε να πάρει η Τουρκία τα F-16. Όχι τώρα… Σε βάθος χρόνου… Γιατί θέλουμε να ελέγχεται από τη Δύση».

Όπως εξήγησε ο κ. Συρίγος: «Φανταστείτε μια Τουρκία, η οποία έχει ρωσικά οπλικά συστήματα… δεν θα μπορούσε να τη σταματήσει κανένας στην επιθετικότητά της έναντι ημών. Ενώ τώρα, συγκρατείται ως ένα βαθμό. Παράλληλα το εμπάργκο όπλων που υπάρχει, μας δίνει τη δυνατότητα να καλύψουμε το χάσμα που δημιουργήθηκε την προηγούμενη δεκαετία, στα αμυντικά μας συστήματα».

Επιπλέον ο κ. Συρίγος εμφανίστηκε βέβαιος, ότι οι ΗΠΑ, δεν θα καταλήξουν σε απόφαση για την Τουρκία και τα f-16, πριν τις προεδρικές εκλογές στη γειτονική χώρα. «Δεν θα του κάνουν αυτό το δώρο του Ερντογάν. Θα περιμένουν να δουν τι θα γίνει με τις τουρκικές εκλογές και αφού ολοκληρωθούν θα δουν ποια θα είναι η επόμενη κατάσταση και θα προχωρήσουν», εκτίμησε ο κ. Συρίγος.

