Πολιτική

Οικονόμου για Τουρκία: Η Ελλάδα δεν απειλείται, δεν πανικοβάλλεται, δεν τρομοκρατείται

Τι ανέφερε - μεταξύ άλλων - ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος για την πανδημία του κορονοϊού στην Κίνα αλλά και τις ελλείψεις φαρμάκων.

«Η Ελλάδα είναι ψύχραιμη και έτοιμη να διαχειριστεί την οποιαδήποτε πρόκληση», τόνισε σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, σχολιάζοντας τις συνεχείς τουρκικές προκλήσεις που υφίσταται η χώρα μας ειδικά το τελευταίο διάστημα.

Μιλώντας στον «ΣΚΑΪ 100.3», ανέφερε ότι η πολιτική που έχουμε εφαρμόσει όλο το προηγούμενο διάστημα δείχνει ότι η χώρα είναι και ψύχραιμη και έτοιμη να διαχειριστεί την οποιαδήποτε πρόκληση.

Η Ελλάδα είναι ψύχραιμη και έτοιμη να διαχειριστεί την οποιαδήποτε πρόκληση

«Η Ελλάδα δεν απειλείται, δεν πανικοβάλλεται, δεν τρομοκρατείται. Δεν έχει τίποτα να φοβηθεί εξαιτίας μιας πολιτικής που την έχει θωρακίσει αμυντικά, έχει ενισχύσει την αποτρεπτική της ικανότητα και έχει διευρύνει την εμβέλεια των απόψεών μας σε όλο τον κόσμο, σε συμμάχους, σε εταίρους, σε μεγάλες δυνάμεις», είπε, ενώ τόνισε πως «είμαστε ψύχραιμοι. Είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα, με αποτελεσματικότητα να διαχειριστούμε κάθε πρόκληση πάντοτε στο πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας και πάντοτε απολύτως ανυποχώρητοι σε ό,τι αφορά στα κυριαρχικά μας δικαιώματα και στην εθνική μας κυριαρχία».

Η Κυβέρνηση έχει σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία

Όσον αφορά την κρίση που βιώνουμε, ανέφερε ότι «η κυβέρνηση με την κοινωνία έχει μια σχέση εμπιστοσύνης. Αυτή η εμπιστοσύνη έχει οικοδομηθεί πάνω στην πολιτική που φρόντισε η Κυβέρνηση να εφαρμόσει και που έχει οδηγήσει στο να είναι η Ελλάδα πολύ ανθεκτική στις κρίσεις που αντιμετωπίζουμε. Στην πολιτική που άνοιξε δρόμους για τους πολίτες, σε όλα αυτά που έχουν φέρει τον Έλληνα πολίτη να ζει σήμερα πολύ καλύτερα από όσο ζούσε την περίοδο 2015-2019. Μια σχέση η οποία μας δείχνει ότι πρέπει να βελτιωνόμαστε, να μην κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί και να αναλαμβάνουμε γενναία το κόστος και την ευθύνη. Όλα μετρούν. Το ζητούμενο, όμως, είναι ποια Κυβέρνηση, ποιον Πρωθυπουργό, ποιο υπόδειγμα διακυβέρνησης είναι αυτό που έχει ανάγκη μια χώρα σαν την Ελλάδα στην εποχή που ζούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Κυβέρνηση επενδύει στην πολιτική της, στα αποτελέσματα που αυτή φέρνει, στις επιδόσεις της, αλλά και στην προοπτική που έχει για το αύριο η κάθε Ελληνίδα και ο κάθε Έλληνας».

Παρακολουθούμε το θέμα του covid

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Οικονόμου «νομίζω ότι θα είναι κοινή η αντιμετώπιση όλων των κρατών της Ευρώπης στις συστάσεις που αποφασίστηκαν χθες. Παρακολουθούμε το θέμα του covid. Δεν υπάρχει η ανάγκη κάποιας ακραίας αντιμετώπισης ή κάποιου πανικού. Είναι μια κατάσταση ελεγχόμενη. Θα υιοθετήσουμε, φαντάζομαι, μέρος των συστάσεων αυτών, θα έχουμε τον νου μας και έτσι θα προχωρήσουμε, ο κόσμος, ο πλανήτης, ανάμεσα σε αυτούς και η χώρα μας.Έτσι κι αλλιώς, η χώρα μας ήταν πολύ μπροστά στην αντιμετώπιση της πανδημίας όλο το προηγούμενο διάστημα και κυρίως τότε που τα πράγματα ήταν πολύ δυσκολότερα. Έχει σήμερα πολύ περισσότερα ‘όπλα’ για να αισθάνεται ασφαλής και για να μην πανικοβαλλόμαστε, ούτε να τρομοκρατούμαστε ότι μπορεί να ξαναγυρίσουμε σε συνθήκες σαν και αυτές που ζήσαμε τα δύο και τρία προηγούμενα χρόνια».

Για τα μέτρα της Ε.Ε στους ταξιδιώτες από την Κίνα

"Νομίζω ότι θα είναι κοινή η αντιμετώπιση όλων των κρατών της Ευρώπης στις συστάσεις που αποφασίστηκαν χθες. Παρακολουθούμε το θέμα. Δεν υπάρχει η ανάγκη κάποιας ακραίας αντιμετώπισης ή κάποιου πανικού. Είναι μια κατάσταση ελεγχόμενη. Θα υιοθετήσουμε, φαντάζομαι, μέρος των συστάσεων αυτών, θα έχουμε τον νου μας και έτσι θα προχωρήσουμε, ο κόσμος, ο πλανήτης, ανάμεσα σε αυτούς και η χώρα μας. Έτσι κι αλλιώς, η χώρα μας ήταν πολύ μπροστά στην αντιμετώπιση της πανδημίας όλο το προηγούμενο διάστημα και κυρίως τότε που τα πράγματα ήταν πολύ δυσκολότερα. Έχει σήμερα πολύ περισσότερα «όπλα» για να αισθάνεται ασφαλής και για να μην πανικοβαλλόμαστε, ούτε να τρομοκρατούμαστε ότι μπορεί να ξαναγυρίσουμε σε συνθήκες σαν και αυτές που ζήσαμε τα δύο και τρία προηγούμενα χρόνια" είπε χαρακτηριστικά.

Τα φάρμακα αναπληρώνονται με γενόσημα

Σχετικά με τις ελλείψεις στα φάρμακα, ο κ. Οικονόμου εξέφρασε την εκτίμηση ότι το φαινόμενο θα είναι παροδικό. Όπως είπε, «συνδέεται με την έλλειψη των πρώτων υλών, την αυξημένη ζήτηση και προφανώς την έξαρση των ιώσεων που έχουμε σε παγκόσμιο επίπεδο».«Αν ρίξει κανείς μια ματιά τι συμβαίνει στην Αμερική, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, αντιλαμβάνεται ότι η χώρα μας και τώρα αντιμετωπίζει με πολύ μεγαλύτερη επάρκεια και το πρόβλημα αυτό. Η εγχώρια φαρμακοβιομηχανία, εξαιτίας και της στήριξης που παρείχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, αναπληρώνει τις ελλείψεις αυτές με γενόσημα φάρμακα», συμπλήρωσε.

Παράλληλα επεσήμανε ότι έχουν γίνει από το υπουργείο Υγείας όλες οι απαραίτητες ενέργειες, σε οργανωτικό επίπεδο, σε Ιατρικούς Συλλόγους, σε φαρμακεία.«Ο ΕΟΦ θα ενημερώνει ποια μπορεί να είναι τα υποκατάστατα. Απαγορεύσαμε τις παράλληλες εξαγωγές πολύ έγκαιρα με πολύ αυστηρές ποινές. Λαμβάνουμε όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία, έτσι ώστε να μην υπάρξουν ελλείψεις που δεν θα μπορούν να υποκατασταθούν. Όλα δείχνουν ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα είναι παροδικό. Με μέθοδο, με σχέδιο, με ψυχραιμία, όπως έχουμε κάνει σε όλες τις κρίσεις που διαχειριστήκαμε, αντιμετωπίζουμε και αυτό», τόνισε.

Καινούρια πρόσωπα θα δοκιμαστούν στο στίβο της πολιτικής

Αναφορικά με τις εκλογές, ο κ. Οικονόμου υπογράμμισε ότι θα χρειαστούν δύο εκλογικές αναμετρήσεις και από την Άνοιξη και μετά, είναι πιθανόν να ξεκινήσουν οι διαδικασίες των εκλογών.«εμείς επίμονα λέγαμε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και υπήρχε έντονη αμφισβήτηση γι’ αυτό. Λέγαμε ότι δεν θα παίξουμε θεσμικά με τις εκλογές, δεν θα γίνει αλλαγή του εκλογικού νόμου. Ο πρωθυπουργός απέδειξε και σ’ αυτό τη συνέπειά του, την προσήλωσή του στη θεσμική λειτουργία βασικών διαδικασιών της Δημοκρατίας μας», είπε.

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία των ψηφοδελτίων, ανέφερε ότι «η συζήτηση έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ανακοινώσεις ονομάτων στελεχών που δεν ήταν βουλευτές, για την περιφέρεια στην οποία θα δραστηριοποιηθούν, έχουν ξεκινήσει εδώ και περίπου 8-9 μήνες. Και μάλιστα, όταν ξεκινούσε αυτή η διαδικασία, έλεγαν κάποιοι ότι για να ανακοινώνονται ονόματα είναι κοντά οι εκλογές».Τέλος, σημείωσε ότι «τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, έτσι κι αλλιώς, σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι συμπληρωμένα, ολοκληρωμένα, με την έννοια ότι τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας θα είναι ξανά υποψήφια. Πάντα όμως θα υπάρχει μια ισχυρή δόση ανανέωσης. Καινούρια πρόσωπα που θα δοκιμαστούν στο στίβο της πολιτικής, που θα διεκδικήσουν την εμπιστοσύνη των συμπολιτών τους.Πολύ έγκαιρα θα είμαστε απολύτως έτοιμοι και το επόμενο διάστημα, όσο πλησιάζουμε προς την Άνοιξη, θα πυκνώνουν και οι ανακοινώσεις καινούργιων προσώπων που θα συμπορευθούν στην προσπάθεια αυτή».





