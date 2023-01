Υγεία - Περιβάλλον

Αλτσχάιμερ: Εγκρίθηκε φάρμακο που μειώνει τα συμπτώματα

Ωστόσο, διχάζουν οι γνώμες των ειδικών για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του φαρμάκου

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έγιναν η πρώτη χώρα στον κόσμο που ενέκρινε το φάρμακο για τη νόσο Αλτσχάιμερ, lecanemab, που φαίνεται να επιβραδύνει τα συμπτώματα της νόσου σε ποσοστό 27% σε περίοδο 18 μηνών.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε το φάρμακο, που στις ΗΠΑ πωλείται με την επωνυμία Leqembi. Το φάρμακο αναπτύχθηκε από τις φαρμακοβιομηχανίες Biogen και Eisai.

Ορισμένοι ειδικοί θεωρούν ότι το φάρμακο αλλάζει τα δεδομένα στη θεραπεία του Αλτσχάιμερ, ενώ ούτως ή άλλως δεν υπάρχουν πολλές διαθέσιμες επιλογές για την επιβράδυνση της νόσου.

Ωστόσο, κάποιοι άλλοι επιστήμονες αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα του σκευάσματος, ενώ εκφράστηκαν ανησυχίες για την ασφάλειά του μετά το θάνατο τριών ασθενών στις κλινικές δοκιμές.

Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι μια χρόνια εκφυλιστική νόσος του εγκεφάλου και αποτελεί το συχνότερο αίτιο της άνοιας. Η κύρια κλινική εκδήλωση της είναι η διαταραχή στη μνήμη, αλλά προσβάλλονται και άλλες εγκεφαλικές λειτουργίες και έτσι επηρεάζεται σοβαρά η κοινωνική ζωή του ασθενούς.

