Θεοφάνια - Έβρος: Φιλοτουρκικά συνθήματα δίπλα σε εκκλησία (εικόνες)

Προκλητική ενέργεια σε χωριό του Διδυμοτείχου, ανήμερα της μεγάλης γιορτής για την Ελλάδα και τους χριστιανούς.

Μπροστά σε ένα πρωτόγνωρο για το χωριό τους προκλητικό γεγονός, βρέθηκαν το πρωί οι κάτοικοι της Σαύρας Διδυμοτείχου, αφού διαπίστωσαν ότι το βράδυ, ανήμερα της κορυφαίας γιορτής των Θεοφανίων, άγνωστοι έγραψαν φιλοτουρκικά συνθήματα πέριξ της εκκλησίας και σε άλλα σημεία του χωριού.

Συγκεκριμένα, γύρω από την εκκλησία, σε κατάστημα που είναι κλειστό επί χρόνια, στην στάση του ΚΤΕΛ και σε άλλα σημεία, κάποιοι έγραψαν με κόκκινο σπρέι τις λέξεις ERDOGAN και ΤΟΥRΚΑΪ.

Επειδή κάτι τέτοιο δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ στην Σαύρα, όπου για όσους δεν γνωρίζουν κατοικούν και αρκετοί μουσουλμάνοι αλλά διαχρονικά ζουν αρμονικά, ήρεμα, αγαπημένα και υποδειγματικά με τους Χριστανούς συγχωριανούς τους, αμέσως ειδοποιήθηκε ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας και η Αστυνομία στο Διδυμότειχο.

Τους ενόχλησε άλλωστε πάρα πολύ να βλέπουν σε τέτοια κατάσταση την εκκλησία τους, μια τόσο σημαντική εορτή για την Χριστιανοσύνη.

Παράλληλα, κάποιοι πήραν μπογιά και έσβησαν όσα συνθήματα υπήρχαν πέριξ της εκκλησίας, για να μην γίνει η Θεία Λειτουργία των Θεοφανίων και υπάρχουν γραμμένα όλα αυτά, ενώ το ίδιο όπως φαίνεται και στην φωτογραφία, έκαναν και στην στάση των λεοφωρείων του ΚΤΕΛ.

Πηγή: evros-news.gr

