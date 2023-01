Life

Η Σακίρα, το βίντεο με την απιστία του Πικέ μέσα στο σπίτι τους και οι αντιδράσεις (ντοκουμέντο)

Στο βίντεο η νυν σύντροφος του Πικέ "γλιστράει" πίσω του, σε διαδικτυακή συνομιλία του Πικέ, από το σπίτι όπου τότε εκείνος ζούσε με την Σακίρα.

Το "καυτό" θέμα του χωρισμού της Σακίρα με τον Πικέ συζητήθηκε πολύ μέσα στο 2022 και από ό,τι φαίνεται οι φαν της σταρ, εξακολουθούν να ασχολούνται με το πρώην ζευγάρι.

Η Page Six αναφέρει ότι οι θαυμαστές της Σακίρα εντόπισαν βίντεο με την νυν σύντροφο του ποδοσφαιριστή, Κλάρα Κία Μαρτί, από διαδικτυακή συνέντευξη του Πικέ στο σπίτι του το 2021, όταν ακόμη ήταν μαζί με τη Σακίρα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, «η νεαρή σύντροφος του Ζεράρ Πικέ εμφανίζεται σε βίντεο από μαγνητοσκοπημένη συνέντευξή του μέσα από το σπίτι που ζούσε με τη Σακίρα, όταν υποτίθεται ότι ζούσαν ευτυχισμένοι μαζί».

Το βίντεο διέρρευσε και η Σακίρα είναι «συντετριμμένη» όπως ανέφερε άτομο από το στενό περιβάλλον της στην Page Six. Αν και η ξανθιά γυναίκα στο βίντεο δεν δείχνει το πρόσωπό της στην κάμερα, πολλοί είναι σχεδόν σίγουροι ότι πρόκειται για την Κία Μαρτί.

«Είναι συντετριμμένη όταν μαθαίνει ότι αυτή η γυναίκα μπήκε στο σπίτι που μοιράζονταν με τα παιδιά τους» είπε η πηγή που επικαλείται το site.

Την εποχή που η ποπ τραγουδίστρια ήταν σε ένα ταξίδι με τα παιδιά της, ο Πικέ παραχώρησε τη συγκεκριμένη συνέντευξη μέσω Zoom.

Ποια είναι η νέα σύντροφος του Πικέ

Η Κλάρα Κία Μαρτί είναι φοιτήτρια δημοσίων σχέσεων και εργάζεται για τον όμιλο επενδύσεων και αθλητισμού και τα μέσα ενημέρωσης του Πικέ. Το ζευγάρι φέρεται να συναντήθηκε ενώ δούλευαν μαζί σε εκδηλώσεις.

Clara

Ο Πικέ και η Κλάρα είχαν εντοπιστεί νωρίτερα τον Ιούνιο μαζί, αλλά δεν είχε επιβεβαιωθεί η σχέση τους καθώς κρατούσαν αποστάσεις δημοσίως.

Αφού κατάφερε να κάνει «έξαλλη» τη Σακίρα με τη δημόσια εμφάνισή της δίπλα στον Πικέ, μία ανάρτηση της Κία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, φαίνεται πως είναι το «κερασάκι στην τούρτα».

Πιο συγκεκριμένα, η Κλάρα Κία δημοσίευσε ένα βίντεο, που τη δείχνει να χορεύει μπροστά στον καθρέφτη της φορώντας ένα μαύρο μπικίνι, υπό τους ήχους της... Σακίρα.

Το βίντεο με την ίδια να λικνίζεται στον ρυθμό του «Te Felicito», της νέας επιτυχίας της Σακίρα, μπορεί να «κατέβηκε» μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, όμως κατάφερε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου από τις πρώτες ώρες της δημοσιοποίησής του.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η κίνησή της εξόργισε το κοινό της τραγουδίστριας που κάνει λόγο για «ασέβεια». «Προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή», «τόλμησε να βάλει τραγούδι της Σακίρα», «είναι προκλητική και δείχνει ότι δεν σέβεται» είναι μόνο μερικά από τα σχόλια των θαυμαστών της σταρ.

Η πρώτη τους δημόσια εμφάνιση

Οι πρώτες κοινές φωτογραφίες του ζευγαριού ήρθαν στο φως της δημοσιότητας το καλοκαίρι του 2022, όταν Πικέ και Κία πήγαν μαζί στο Summerfest Cerdanya. Αγκαλιασμένοι και χωρίς να προσπαθούν να κρύψουν τη σχέση τους, ο άσος του ισπανικού ποδοσφαίρου και η 23χρονη φοιτήτρια έδειχναν να απολαμβάνουν στο έπακρον ο ένας την παρέα του άλλου.

Τα δημοσιεύματα που τους θέλουν να περιμένουν το πρώτο τους παιδί

Αν και τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί, αρκετά διεθνή μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για πιθανή εγκυμοσύνη της Κλάρα Κία Μαρτί.

Στην εκπομπή «El gordo y la flaca» σχολιάστηκε το θέμα για το φόρεμα της Κία. «Μπορείς να δεις μια μικρή κοιλιά να διακρίνεται. Αυτή η γυναίκα είναι αδύνατη και μπορείς να δεις την κοιλιά της. Ειλικρινά, μπορώ να δω την κοιλιά της. Η Κλαρίτα μοιάζει σαν να έχει κοιλιά. Θα μπορούσε ένα μωρό να είναι καθ' οδόν;».

Υπενθυμίζεται, ότι ο Πικέ, ο οποίος έληξε τη σχέση του με τη Σακίρα την προηγούμενη χρονιά, έχει δύο παιδιά μαζί της, τον Μίλαν και τον Σάσα, για τα οποία διαπραγματευόταν με τη Σακίρα, επειδή εκείνη θέλει να τα πάρει για να ζήσουν στο Μαϊάμι και ο ποδοσφαιριστής δεν ήταν διατεθειμένος να δεχτεί.

