Αθλητικά

United Cup: Η Ελλάδα, η Γραμματικοπούλου και ο αποκλεισμός στα ημιτελικά

Η προσπάθεια του Στέφανου Τσιτσιπά δεν ήταν αρκετή για να προχωρήσει ακόμη περισσότερο η ελληνική ομάδα.

H Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου γνώρισε την ήττα με 6-2,6-3 από την Λουτσία Μπροντζέτι, μετά 78 λεπτά αγώνα, και η Ελλάδα αποκλείστηκε από την Ιταλία στα ημιτελικά του United Cup.

Η Ιταλία προηγήθηκε χθες της Ελλάδας με 2-0, αλλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε έναν βαθμό νικώντας τον Ματέο Μπερετίνι με 4-6, 7-6(2), 6-4 στον τρίτο αγώνα της αναμέτρησης.

Η Ιταλία που έχασε τον τελικό της Πόλης στο Μπρίσμπεϊν από την Πολωνία, αλλά κέρδισε μια θέση στο Σίδνεϊ ως η καλύτερη δεύτερη , εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία αυτή, και θα προσπαθήσει αύριο (8/1) να σηκώσει το τρόπαιο της νέας διοργάνωσης, United Cup, απέναντι στις ΗΠΑ.

Με τη Νο 2 αθλήτρια του απλού γυναικών της Ελλάδας Δέσποινα Παπαμιχαήλ να μην μπορεί να παίξει, η αλλαγή της τελευταίας στιγμής, Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου θα μπορούσε να ήταν πλεονέκτημα, αφού η Νο 199 25χρονη είχε κερδίσει την Μπροντζέτι και στις δύο προηγούμενες συναντήσεις τους, μεταξύ των οποίων στον τελικό της διοργάνωσης του Βανκούβερτον περασμένο Αύγουστο για να σφραγίσει τον μεγαλύτερο τίτλο της καριέρας της.

Ωστόσο, η Μπροντζέτι σε κορυφαία φόρμα, δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης τη Γραμματικοπούλου, που έδειξε να έχει αιφνιδιαστεί από την αντίπαλό της. Η Ιταλίδα, No54 στον κόσμο, ξεκίνησε με δύο σερί breaks και δεν είχε πρόβλημα να κλείσει το πρώτο σετ. Στο δεύτερο σετ πήρε προβάδισμα με break (2-1) , ενώ η Γραμματικοπούλου δεν μπορούσε να βρει λύσεις στο σερβίς της αντιπάλου της.

Έτσι η Μπροντζέτι οδήγησε την Ιταλία στην τρίτη και καθοριστική νίκη επί της Ελλάδας (3-1), παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό της νεοσύστατης διοργάνωσης, απέναντι στις ΗΠΑ.

Νωρίτερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς χρειάστηκε να κάνει ανατροπή, δυσκολεύτηκε πολύ, αλλά τελικά κατάφερε να νικήσει μετά 2 ώρες και 35 λεπτά , με 4-6,7-6,6-3 τον Ματέο Μπερετίνι στην Ken Rosewall Arena, προκειμένου να κρατήσει-για λίγο όπως αποδείχθηκε- «ζωντανή» την Ελλάδα στην υπόθεση πρόκριση για τον τελικό του United Cup , μειώνοντας προσωρινά σε 1-2 με την Ιταλία, πριν η Μπροντζέτι διαμορφώσει το 1-3.

