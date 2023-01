Κόσμος

“Qatar Gate”: Η Σίλβια Παντσέρι παραμένει σε κατ' οίκον περιορισμό

Η απόφαση του εφετείου στο αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης της κόρης του Αντόνιο Παντσέρι.



Το εφετείο της Μπρέσια απέρριψε σήμερα το αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης της κόρης του Αντόνιο Παντσέρι, Σίλβια Παμτσέρι, για άρση του κάτ' οίκον περιορισμού της.

Το εφετείο αποφάνθηκε ότι η 38χρονη δικηγόρος πρέπει να παραμείνει υπό περιορισμό, εν αναμονή της απόφασης η οποία αναμένεται να ληφθεί στις 16 Ιανουαρίου, σχετικά με το αίτημα έκδοσής της, που έχει υποβληθεί από τις βελγικές αρχές.

Οι συνήγοροι υπεράσπισής της είχαν ζητήσει η Σίλβια Παντσέρι να αφεθεί ελεύθερη, με μόνη υποχρέωση την καθημερινή μετάβαση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της, "για να μπορέσει να συνεχίσει να ασκεί το επάγγελμα της δικηγόρου".

Όπως υπογράμμισαν, παράλληλα, το ποσό των 200.000 ευρώ που δεσμεύθηκε από την εισαγγελία του Μπέργκαμο και βρίσκεται σε τραπεζικό λογαριασμό της πελάτισσάς τους, "προέρχεται από επαγγελματικές της απολαβές".

