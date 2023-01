Πολιτική

“Τουρισμός για όλους” - Κικίλιας: Νέα κλήρωση για voucher τον Ιανουάριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για την πορεία του τουρισμού, τις προοπτικές για το 2023 και τις προκρατήσεις. Τι απάντησε για τα Γλυπτά του Παρθενώνα και για τις επικείμενες εκλογές.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» μίλησε την Κυριακή ο Υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, κάνοντας απολογισμό του 2022, αναφερόμενος στις εκτιμήσεις για το 2023 και τονίζοντας την σημασία του προγράμματος «Τουρισμός για όλους».

Ο Υπουργός Τουρισμού σημείωσε ότι στα τέλη Ιανουαρίου αναμένεται να γίνει η κλήρωση 125.000 voucher για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Κάθε άυλος λαχνός αντιστοιχεί σε 150 ευρώ που μπορούν να δαπανηθούν σε πολλά καταλύματα στην Ελλάδα μέχρι την 1η Ιουνίου, ενισχύοντας έτσι τις τουριστικές επιχειρήσεις στην περίοδο πριν από την υψηλή ζήτηση.

Ο κ. Κικίλιας επεσήμανε πως το 2022 τα έσοδα από τον τουρισμό που στήριξαν την εθνική οικονομία και κάθε ελληνικό νοικοκυριό, ήταν αυξημένα κατά 3 δις ευρώ σε σχέση με τον προϋπολογισμό, τόνισε ότι χάρη και στην συστηματική δουλειά που έχει γίνει η Ελλάδα είναι πλέον από τις κορυφαίες τουριστικές επιλογές στον κόσμο, ενώ επεσήμανε πως «από τις προκρατήσεις του Ιανουαρίου φαίνεται πως και το 2023 ο τουρισμός θα πάει πάρα πολύ δυνατά».

Ο Υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε στους τουρίστες υψηλών εισοδημάτων που τόνωσαν τον τουρισμό το 2022, επισημαίνοντας ότι «οι αεροπορικές εταιρείες δίνουν συνεχώς παρατάσεις στις απευθείας πτήσεις με τις ΗΠΑ και νομίζω ότι φέτος θα αρχίσουν νωρίτερα όλες οι εταιρείες τις απευθείας πτήσεις τους προς και από την Ελλάδα»

Σχετικά με το ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα, ο κ. Κικίλιας είπε ότι «είναι ένα εθνικό θέμα και πρέπει η επιστροφή των Γλυπτών να γίνει με συνθήκες νομιμότητας, καθώς μιλάμε για αρχαιότητες που κλάπηκαν από την Ελλάδα».

Ερωτηθείς για τις εκλογές, αποκρίθηκε πως «Οι συνθήκες είναι μπροστά μας, δεν έμεινε πολύς καιρός μέχρι την ολοκλήρωση της 4ετίας. Ο Πρωθυπουργός θα βρει τον κατάλληλο χρόνο για να στηθούν οι δύο κάλπες. Αντιμετωπίσαμε όλες τις κρίσεις και οι πολίτες μπορούν να το συγκρίνουν αυτό με το πρόσφατο παρελθόν για να πάρουν τις αποφάσεις τους».

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία: Τραυματίες από κατάρρευση οροφής σε αίθουσα ξενοδοχείου (εικόνες)

ΗΠΑ: Πελάτης εστιατορίου πυροβόλησε και σκότωσε ληστή (βίντεο)

Του έκλεισε ραντεβού για να... τον δείρουν και να του πάρουν το αυτοκίνητο!