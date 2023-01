Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στο Ντονέτσκ

Σύμφωνα με τους Ρώσους, οι Ουκρανοί βομβάρδισαν εργοστάσια. Κανένα σχόλιο από το Κίεβο.

Δύο θερμοηλεκτρικοί σταθμοί επλήγησαν από ουκρανικούς βομβαρδισμούς σε τμήματα της περιοχής Ντονέτσκ της χώρας που τελούν υπό ρωσικό έλεγχο, ανέφεραν σήμερα αξιωματούχοι που διορίστηκαν από τη Μόσχα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για τον βομβαρδισμό στη Ζούχρες και τη Νόβιι Σβιτ υπάρχουν τραυματίες, δήλωσαν οι αξιωματούχοι στο κανάλι τους στην εφαρμογή Telegram.

Η Ουκρανία σχεδόν ποτέ δεν αναλαμβάνει δημόσια την ευθύνη για επιθέσεις μέσα στη Ρωσία ή σε έδαφος που τελεί υπό ρωσικό έλεγχο στην Ουκρανία.

