Πολιτική

Τουρκικοί ισχυρισμοί ότι η ελληνική ακτοφυλακή παρενόχλησε ψαράδες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Tουρκικά μέσα ενημέρωσης ισχυρίζονται ότι η ελληνική ακτοφυλακή πλησίασε σκάφος ψαράδων πέταξε πέτρες και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης ισχυρίζονται ότι η ελληνική ακτοφυλακή αποπειράθηκε να παρενοχλήσει τουρκικό αλιευτικό σκάφος στα νερά του Βορείου Αιγαίου.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ισχυρίζονται ότι πλησιάζοντας το τουρκικό αλιευτικό σκάφος, η Ελληνική Ακτοφυλακή πέταξε αρχικά πέτρες και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Επικαλούνται πηγές σύμφωνα με τις οποίες, στο Αιγαίο μεταξύ Μπαλίκεσίρ και Κιουτσιούκουγιου στην περιοχή της Λέσβου, η ελληνική ακτοφυλακή πλησίασε σκάφος ψαράδων οι οποίοι ψάρευαν στα τουρκικά χωρικά ύδατα. Πέταξε πέτρες και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Στη συνέχεια έφτασε η τουρκική ακτοφυλακή και το σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής απομακρύνθηκε, σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Απεγκλωβισμός ανδρών από δύσβατα σημεία

Του έκλεισε ραντεβού για να... τον δείρουν και να του πάρουν το αυτοκίνητο!

Νίκος Τεμπονέρας: Η δολοφονία του καθηγητή που συγκλόνισε το Πανελλήνιο