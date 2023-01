Κοινωνία

Εξάρχεια: Σουηδός έκανε βουτιά θανάτου

Έρευνες της Αστυνομίας για τα αίτια του θανάτου του άνδρα, του οποίου η εξαφάνιση είχε δηλωθεί από τους οικείους του.

Ένας 47χρονος Σουηδός βρέθηκε νεκρός σήμερα το μεσημέρι σε φωταγωγό πολυκατοικίας στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο 47χρονος, που είχε δηλωθεί σαν εξαφανισμένος από τους οικείους του στη Σουηδία, έπεσε στο κενό από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας, που βρίσκεται στην οδό Λάμπρου Κατσώνη 65.

Την έρευνα για τον θάνατο του άτυχου Σουηδού έχει αναλάβει το Α.Τ. Εξαρχείων, αλλά σύμφωνα με την Αστυνομία έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

