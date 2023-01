Οικονομία

Η Goldman Sachs καταργεί χιλιάδες θέσεις εργασίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η διαδικασία θα ξεκινήσει στα μέσα αυτής της εβδομάδας ανέφερε το Bloomberg επικαλούμενο πηγή κοντά στη διοίκηση της τράπεζας.

Η αμερικανική πολυεθνική τράπεζα επενδύσεων Goldman Sachs θα αρχίσει εντός της εβδομάδας έναν από τους μεγαλύτερους κύκλους κατάργησης θέσεων εργασίας στον οποίο έχει προχωρήσει ποτέ, καταργώντας περίπου 3.200 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Bloomberg.

Η τράπεζα, που προσφέρει διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και απασχολούσε σχεδόν 44.000 εργαζομένους το 2021, αναμένεται να ξεκινήσει τη διαδικασία αυτή περί τα μέσα της εβδομάδας, ανέφερε το πρακτορείο, επικαλούμενο πηγή ενημερωμένη για τα σχέδια της διοίκησής της, η οποία δεν κατονομάζεται.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες την Δευτέρα

Βραζιλία - Μπολσονάρου: Καταδίκασε την εισβολή στα κυβερνητικά κτήρια (εικόνες)

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική αντεπίθεση στο Ντονμπάς