Καιρός: Βροχές και καταιγίδες την Δευτέρα

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Πότε και που αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.



Την Δευτέρα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, αναμένονται λίγες νεφώσεις που αρχικά στα δυτικά και από το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα αυξηθούν οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά από το βράδυ σποραδικές καταιγίδες. Τις νυχτερινές ώρες στα βορειοδυτικά τα φαινόμενα θα ενταθούν. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες κυρίως στα ηπειρωτικά.



Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι σταδιακά σε 5 με 6 και στο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νότιους νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και στη νότια νησιωτική χώρα κατά τόπους τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές ώρες κυρίως στα βορειοδυτικά.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις που από τις απογευματινές ώρες θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, και από τις μεσημβρινές ώρες νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.



Στην Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που από τις απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και αργά τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανόν να σχηματιστεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.



Στην Μακεδονία και την Θράκη παρουσιάζονται λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από τα δυτικά θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν βροχές στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την δυτική Πελοπόννησο αναμένονται λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Τις βραδινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Τα φαινόμενα τις νυχτερινές ώρες θα ενταθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ που από το απόγευμα θα ενισχυθούν στα 5 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου, όμως στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.



Σε Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο παρουσιάζονται λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες και από τα δυτικά θα αυξηθούν και από τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές στις βορειότερες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, και από τις μεσημβρινές ώρες νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 01 έως 17 βαθμούς Κελσίου.



Στις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που τις βραδινές ώρες θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, και από τις μεσημβρινές ώρες νοτιοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία στις Κυκλάδες τοπικά 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.



Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται λίγες νεφώσεις που τις βραδινές ώρες θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, και από τις μεσημβρινές ώρες νοτιοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



Στην Εύβοια προβλέπονται λίγες νεφώσεις που από τις απογευματινές ώρες θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, και από τις μεσημβρινές ώρες νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη

Την Τρίτη στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και Θεσσαλία και τη δυτική Πελοπόννησο και γρήγορα σε όλα τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και βαθμιαία και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Τη νύχτα σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί στα δυτικά και τα κεντρικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση που από τη νύχτα θα ενισχυθούν. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα βόρεια. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 8 με 12 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 14 με 16 και στην νησιωτική χώρα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

