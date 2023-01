Πολιτισμός

Παναγιώτης Τζένος: Θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο του δημοσιογράφου

Θλίψη από τον θανάτου του δημοσιογράφου Παναγιώτη Τζένου, σε ηλικία μόλις 46 ετών. Το "αντίο" του πολιτικού κόσμου.

Θλίψη προκάλεσε στον δημοσιογραφικό κόσμο η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του δημοσιογράφου Παναγιώτη Τζένου, σε ηλικία μόλις 46 ετών.

Ο Παναγιώτης Τζένος, γενικός διευθυντής Μέσων του ομίλου των Παραπολιτικών, άφησε την τελευταία του πνοή ενώ βρισκόταν στην Πάτρα. Υπέστη έμφραγμα, ενώ βρισκόταν με τη σύζυγό του σε ξενοδοχείο της Άνω Πόλης.

Ειδοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, που έφτασε στο ξενοδοχείο και το εξειδικευμένο προσωπικό του άρχισε τις διαδικασίες ανάνηψης πάνω από μισή ώρα, ενώ στη συνέχεια μετεφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου συνεχίστηκαν οι προσπάθειες από τους γιατρούς, χωρίς αποτέλεσμα.

Ανακοίνωση εξέδωσε ο όμιλος των ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ:

"Με βαθιά θλίψη και πραγματική οδύνη ανακοινώνουμε τον αιφνίδιο θάνατο του Γενικού Διευθυντή του Ομίλου των «Παραπολιτικών», Παναγιώτη Τζένου, σε ηλικία 47 ετών, από ανακοπή.

Ο Παναγιώτης Τζένος υπήρξε ένας ανυποχώρητα μάχιμος δημοσιογράφος, που θεωρούσε την είδηση αυτοσκοπό. Αν και σπούδασε νομικά, από πολύ νεαρή ηλικία ενεπλάκη στον Τύπο, σε εφημερίδες, ραδιοφωνικούς σταθμούς και στην τηλεόραση.

Οι οργανωτικές του ικανότητες, ο σεβασμός του οποίου ετύγχανε, όχι αδίκως, από τους συναδέλφους του και οι εμπειρίες που είχε αποκτήσει τον είχαν αναδείξει από νεαρή ηλικία σε επιτελικές θέσεις υψηλού κύρους και επιπέδου.



Για τον Όμιλο των «Παραπολιτικών» δεν υπήρξε μόνον ένας εκ των πρωταγωνιστών, αλλά και εκ των ιδρυτικών στελεχών. Σε καθημερινή βάση, ημέρα και νύχτα, με άοκνο πνεύμα και πεποίθηση έδωσε τη μάχη για την ισχυροποίηση, την ανάπτυξη και την εμπέδωση των μίντια, έντυπων και ηλεκτρονικών, του Ομίλου. Μέχρι και την τελευταία ημέρα διατηρούσε την προσωπική δημοσιογραφική έπαλξή του στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών», με την εκπομπή του δικαίως να έχει αναδειχθεί, τόσο από πλευράς κύρους όσο και από πλευράς δημοσιογραφικών αποκαλύψεων και σχολιασμού, στις κυρίαρχες της πρωινής ζώνης.



Επίσης σημαίνουσα υπήρξε τα τελευταία χρόνια η συμβολή του στη διοίκηση του πρακτορείου διανομής Τύπου «Άργος».

Ο Παναγιώτης Τζένος, με καταγωγή από τα Καλάβρυτα, υπηρέτησε με πεποίθηση και παρρησία την αλήθεια, τις αρχές και την ηθική, βασιζόμενος σε αξίες που είχε από το σπίτι του, με πίστη στον Θεό και αγάπη για την Πατρίδα. Υπήρξε ανυποχώρητος απέναντι στην εξουσία και πάντα στην πρώτη γραμμή των αιτημάτων της κοινωνίας.

Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο και απολύτως δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια των «Παραπολιτικών».



Ο εκδότης, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι στον Όμιλο των «Παραπολιτικών» βρίσκονται στο πλευρό της συζύγου του και συναδέλφου μας, Ανδριάνας Ζαρακέλη, του μονάκριβου γιου του, Γιάννη, και ολόκληρης της οικογένειάς του.



Ευχόμαστε ολόψυχα συλλυπητήρια.Η μνήμη και η μαχητικότητά του θα μας οδηγούν για πάντα και στο μέλλον".

ΝΔ: Συλλυπητήρια για τον θάνατο του Παναγιώτη Τζένου

«Ο αιφνίδιος και απρόσμενος θάνατος του δημοσιογράφου Παναγιώτη Τζένου μας συγκλόνισε» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, για την απώλεια του γνωστού δημοσιογράφου.

«Το έντονο, μαχητικό και αυθεντικό του δημοσιογραφικό αποτύπωμα θα μείνει ανεξήτιλο. Στην οικογένεια, τους οικείους και τους συναδέλφους του στα Παραπολιτικά, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Συλλυπητήριο μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ για την απώλεια του Παναγιώτη Τζένου

Συλλυπητήρια για την απώλεια του Παναγιώτη Τζένου απέστειλε, με ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Η οικογένεια των "Παραπολιτικών" έχασαν εχθές έναν δικό τους άνθρωπο, τον Γενικό Διευθυντή του Ομίλου των Παραπολιτικών, Παναγιώτη Τζένο. Με καταγωγή από την Αχαΐα, εισήχθη στη Νομική Σχολή, αλλά σύντομα τον κέρδισε ο χώρος του Τύπου. Εκφράζουμε συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του», αναφέρεται στην ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

