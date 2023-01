Πολιτική

Θεοδωρικάκος: 600 νέοι ειδικοί φρουροί στην Αθήνα

Πότε ξεκινάνε την υπηρεσία τους οι νέεοι ειδικοί φρουροί, που θα ενισχύσουν την παρουσία της Αστυνομίας στις γειτονιές

"Οι περιπολίες της ΕΛΑΣ στο λεκανοπέδιο της Αττικής θα ενισχυθούν από τις 20 Ιανουαρίου, καθώς αναλαμβάνουν υπηρεσία 600 νέοι ειδικοί φρουροί", τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΪ.

"Η κατανομή τους θα γίνει με βάση τα κενά των οργανικών θέσεων και που υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες αντιμετώπισης της εγκληματικότητας", προσέθεσε. "Αυτό αφορά και γειτονιές του κέντρου της Αθήνας και τις γειτονιές στα Δυτικά Προάστια και ειδικά στις περιοχές που κάνουμε συχνά ειδικές επιχειρήσεις, Ζεφύρι, Λιόσια, Μενίδι και σε νέες δυναμικές περιοχές του λεκανοπεδίου που έχουν πολύ αστικό πληθυσμό και μεγάλες ανάγκες αστυνόμευσης. Η αστυνομία ενισχύεται παντού με την παρουσία τους για να γίνει πράξη η ανάγκη ενίσχυσης του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών".

Οσον αφορά στην κατάσταση στον Έβρο, ο υπουργός επισήμανε: "Αποτελεί ανάγκη εθνικής ασφάλειας η κατασκευή του φράχτη στον Έβρο. Τις πρώτες ημέρες του νέου χρόνου 2.000 παράνομοι μετανάστες επιχείρησαν να εισέλθουν στην Ελλάδα. Συνελήφθησαν επίσης 25 διακινητές. Από το Σουφλί έως τη θέση Κορνοφωλιά θα κατασκευαστούν 35 χιλιόμετρα φράχτη». Προχωράμε αμέσως στο διαγωνισμό, προκειμένου να ξεκινήσει αμέσως η κατασκευή του φράχτη. Οι μελέτες είναι έτοιμες, και έχει υπάρξει πλήρης συνεργασία με το Στρατό για να προβλεφθούν όλα τα απαραίτητα. Προχωράμε γιατί αυτή είναι η ανάγκη εθνικής ασφαλείας, αυτή είναι η ανάγκη για να μπει αποφασιστικά τέλος στην παράνομη μετανάστευση από τον Έβρο".

Παράλληλα, αναφερόμενος στη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σημείωσε: "Δυστυχώς για μικροκομματικούς λόγους η αξιωματική αντιπολίτευση εργαλειοποιεί τα πάντα. Ακόμα και θέματα που έχουν σχέση με την εθνική μας ταυτότητα, ύπαρξη και την εθνική μας στρατηγική. Ποιος Έλληνας πολίτης δεν θέλει να επιστρέψουν τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα; Είναι ταυτόσημα και συμβολίζουν την ιστορία μας, τον Ελληνισμό, την εθνική μας ταυτότητα στο πέρασμα των χιλιετιών. Και δυστυχώς αυτό δεν αφορά μόνο την υπόθεση με τα μάρμαρα του Παρθενώνα, τα ίδια κάνανε προχθές, όταν ο Πρωθυπουργός πήγε στη Γαύδο και έστειλε ένα πολύ ηχηρό μήνυμα αποφασιστικότητας σε διεθνές επίπεδο απέναντι στην Τουρκία και στις διαρκείς προκλήσεις της και βγήκε και είπε η αξιωματική αντιπολίτευση ότι καταλύσαμε τη Δημοκρατία. Όλα αυτά είναι μυθεύματα, είναι προκλητικές συκοφαντίες απέναντι στην Ελληνική Αστυνομία, αλλά απέναντι και στην κυβέρνηση και θα πρέπει να τα σταματήσουν".

Ο κ.Θεοδωρικάκος τόνισε ακόμη, μεταξύ άλλων: "Αυτοί που τέσσερα χρόνια μέχρι το 2019 κυβέρνησαν τη χώρα και μας έστειλαν στην αποτυχία, στο διχασμό, τη δολοφονία της μεσαίας τάξης, την υποβάθμιση της πατρίδας μας, την προδοσία του ονόματος της Μακεδονίας για τα Σκόπια, δεν έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν. Και πρέπει οι Έλληνες να διασφαλίσουν τη σταθερότητα και την προοπτική της πατρίδας".

Σχετικά με τις συλλήψεις για ναρκωτικά, υπογράμμισε: "Το 2022 για υποθέσεις ναρκωτικών έχουν συλληφθεί από την ΕΛ.ΑΣ. 13.700 άτομα. Είναι μία υπόθεση που είναι στο κέντρο της προσοχής της αστυνομίας. Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους. Ο χρήστης είναι ένας άρρωστος άνθρωπος. Όταν θα τον πάρει η αστυνομία από εκεί και θα τον οδηγήσει στο αστυνομικό τμήμα και στο κρατητήριο την επόμενη ημέρα θα αφεθεί ελεύθερος. Αυτή είναι η πραγματικότητα για την οποία όπως αντιλαμβάνεστε η ευθύνη δεν ανήκει μόνο στην Αστυνομία. Πιστεύω ότι αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρξουν πολύ περισσότερες δομές και μάλιστα στις εξόδους της πόλης όταν μιλάμε για το λεκανοπέδιο Αττικής. Χρειάζεται ένα ευρύτερο σχέδιο. Είμαστε σε συζήτηση για αυτό και με το υπουργείο Υγείας και με την αυτοδιοίκηση γιατί περισσότερο βάρος καταλαβαίνετε σε ό,τι αφορά αυτήν την πλευρά πέφτει σε εκείνους. Οι τοξικομανείς είναι άρρωστοι άνθρωποι και θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ενισχυθούν από όλους μας προκειμένου να γίνουν καλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα".

Ο κ.Θεοδωρικάκος επισήμανε επίσης, ότι το 2022 διαπράχθηκαν οι λιγότερες δολοφονίες τα τελευταία 12 χρόνια και υπήρξε το μεγαλύτερο ποσοστό εξιχνιάσεων σε δολοφονίες, ενώ όσον αφορά την Πανεπιστημιακή Αστυνομία σημείωσε: "Περιπολεί σε τρία πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή: Στο ΑΠΘ και στην Πανεπιστημιούπολη και Πολυτεχνειούπολη του Ζωγράφου και έχουν σημαντικά αποτελέσματα. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση των περιπολιών των ΟΠΠΙ που βοήθησαν να εξαρθρωθεί ένα εργαστήριο, το οποίο ήταν τόπος κατασκευής μολότοφ στην Πολυτεχνειούπολη του Ζωγράφου πριν από 50 περίπου μέρες.

Τέλος, ο υπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του δημοσιογράφου Παναγιώτη Τζένου, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή.

